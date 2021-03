Las restricciones aumentan en Reino Unido por la covid. A partir de la próxima semana se introducirán multas de 5.000 libras (6.900 dólares) para las personas de Inglaterra que traten de viajar al extranjero sin una buena razón bajo las nuevas leyes anticoronavirus que durarán hasta finales de junio. Esta será mala noticia para las empresas y hoteles españoles, que esperaban recibir al inicio de verano a turistas ingleses.

En el Reino Unido, las vacaciones en el extranjero están actualmente prohibidas por la legislación “Stay at Home”, que será reemplazada por las nuevas leyes covid-19 la próxima semana. El gobierno ha dicho que las vacaciones podrían permitirse nuevamente a partir del 17 de mayo como muy pronto.

Pero las nuevas advertencias del primer ministro Boris Johnson sobre una tercera ola de infecciones por coronavirus en Europa han puesto en peligro la temporada alta de vacaciones.

El ministro de Salud Matt Hancock ha dicho hoy que se cometieron errores en la respuesta al surgimiento del virus hace un año y anunció que habría tiempo para una investigación sobre la respuesta del gobierno. “Hemos admitido activamente que las cosas no estaban bien. Uno de los ejemplos en los que pienso es cómo al principio pensamos que este virus no se transmitía si no tenía síntomas. Hubo consecuencias políticas de esa suposición, y hemos cambiado eso “, dijo Hancock a la radio de la BBC.