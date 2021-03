China toma la delantera a EEUU para invitar a israelíes y palestinos a hablar de paz

El Gobierno chino está planeando invitar a israelíes y palestinos a mantener conversaciones de paz en China, según informó el miércoles el canal de televisión Al-Arabiya citando al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en una entrevista. Wang, quien inició una gira por Oriente Medio esta semana, también expresó su apoyo a una iniciativa saudí anunciada el lunes para poner fin a la guerra en Yemen, según el canal de propiedad saudí con sede en Dubai.

China se ha ofrecido varias veces en el pasado como una alternativa a Estados Unidos cuando se trata de mediar entre israelíes y palestinos, presentando propuestas para poner fin a su conflicto de décadas. “Invitaremos a figuras públicas palestinas e israelíes a tener conversaciones en China”, dijo Wang, citado por al-Arabiya.

No dio más detalles y no quedó claro de inmediato si tenía en mente a representantes del gobierno. Sobre Yemen, Wang dijo: “Pedimos que se implemente la iniciativa saudí para un acuerdo en Yemen lo antes posible”. La iniciativa de paz saudí incluye un alto el fuego a nivel nacional y la reapertura de los vínculos aéreos y marítimos con los territorios en poder del grupo Houthi en Yemen. Sin embargo, los hutíes alineados con Irán han dicho que la oferta no satisface sus demandas.