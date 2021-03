Silvio Berlusconi, hospitalizado desde el lunes

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi está en el hospital en Milán desde el lunes y no podrá asistir a ningún evento público en un futuro cercano, dijeron dos fuentes el miércoles. No se sabe por qué el empresario de 84 años está hospitalizado, pero una de las dos fuentes dijo que “no era nada serio”.

Berlusconi no pudo asistir a una audiencia judicial en Milán esta mañana por un caso en el que está involucrado. El abogado Federico Cecconi explicó, al inicio de la audiencia del juicio ‘Ruby Ter’ en el Tribunal de Milán, que la ausencia de Berlusconi se debía a que estaba hospitalizado, pero no dio más detalles.

Berlusconi estuvo hospitalizado en enero en Mónaco tras sufrir un “problema cardíaco arritmológico”. Berlusconi, con un marcapasos desde 2006, se encontraba en la ciudad francesa de Valbonne, cerca de Niza, cuando sufrió este problema de corazón.

El propietario de Mediaset también se contagió de coronavirus el pasado septiembre y fue ingresado con una neumonía bilateral en el hospital San Raffaele de Milán, si bien fue dado de alta dos días después.