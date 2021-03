Polémica por la financiación pública de una mezquita proturca en Estrasburgo

El Gobierno francés se enfrenta al Ayuntamiento de Estrasburgo por la financiación municipal con 2,5 millones de euros de una megamezquita de la asociación Milli Görüs a la que se acusa de ser un vector de injerencia de Turquía en Francia. El ministro de Interior, el conservador Gérald Darmanin, acusó este miércoles al Ayuntamiento, controlado por una coalición liderada por la alcaldesa ecologista Jeanne Barseghian, de “financiar una injerencia extranjera”, en una entrevista al canal BFMTV.

La France n’accepte aucune ingérence étrangère sur son sol.



Nous ne pouvons cautionner que la mairie verte de #Strasbourg subventionne une mosquée soutenue par une association qui ne condamne ni l’islam politique, ni l’apostasie. pic.twitter.com/GQesknh3v6 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 24, 2021

Darmanin hizo hincapié en que Milli Görüs, a la que calificó de “federación proturca”, no ha querido firmar la “carta del laicismo” suscrita por otras asociaciones musulmanas para subrayar su compromiso con los valores laicos y democráticos en Francia y su renuncia a cualquier sometimiento a poderes extranjeros. El pasado lunes, el concejo de la capital de la región de Alsacia adoptó el principio de una subvención para la gran mezquita que se está construyendo desde 2017, cuyo costo estimado es de 32 millones de euros. Rápidamente, el ministro de Interior anunció por Twitter un recurso ante el Tribunal Administrativo para revocar esa decisión.

Barseghian compareció el martes para quejarse de que Darmanin no se hubiera dirigido a ella, recordó que el proyecto de la mezquita no es nuevo, y que el régimen religioso particular que existe en Alsacia, por haber formado parte del imperio alemán entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, permite financiar con dinero público hasta el 10 % de un templo.

La alcaldesa puntualizó que la ayuda a la mezquita se someterá a un voto posterior y que el pago se condicionará a la presentación de un plan de financiación transparente y a la firma de la “carta del laicismo” que la asociación se ha negado a aceptar hasta ahora.

Este rifirrafe en torno a esta federación musulmana vinculada al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se produce después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya dado por hecho que habrá “tentativas de injerencia” de Ankara en las elecciones al Elíseo en 2022.

En una entrevista emitida anoche por televisión, Macron habló del deterioro de las relaciones entre los dos países desde hace un año y medio y en particular de la actitud de Erdogan, con el que ha chocado repetidamente por el papel que ha tenido en diversos conflictos en el Mediterráneo y en el Cáucaso. EFE