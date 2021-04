Nueva salida de tono del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien en una declaración en la televisión le dijo a una mujer que no es posible que sufra hambre, ya que se le ve “gordita”. “El otro día vi a una señora bastante llenita en carnes como se suele decir, bastante gordita, yo iba con la ventana abierta y la señora me dijo: ‘Presidente, tenemos hambre’. Le dije, usted no señora, usted no, a usted se le ve bastante gordita. ¿Hambre, los ecuatorianos? No”.

Moreno aprovechó para loar su gestión al frente del país. Dijo que su gobierno ha sido responsable. “No decimos que no haya habido necesidades, pero hambre no ha habido”, sostuvo el mandatario, según recoge el diario El Comercio. Pero alguien o él mismo optó por rectificar y pedir disculpas. En su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que “siempre he respetado a la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Expreso mis sinceras disculpas por la ofensa inintencional hacia una mujer, en mi alocución sobre la política contra el hambre que impulsamos durante los momentos más duros”.

Siempre he respetado a la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Expreso mis sinceras disculpas por la ofensa inintencional hacia una mujer, en mi alocución sobre la política contra el hambre que impulsamos durante los momentos más duros. — Lenín Moreno (@Lenin) April 7, 2021

“Que alguien le quite el micrófono por favor... Y no es por él, es porque para desgracia nuestra es representante de los ecuatorianos y nos hace quedar mal a todos”, escribió Marthina Monsalve en Twitter, un comentario que fue compartido por cientos de personas.

Según Moreno, el país no ha sufrido hambre durante la emergencia sanitaria, además, “gracias a la solidaridad extraordinaria de los ecuatorianos con sus familiares, que ha permitido que se redistribuya el ingreso de las familias y nadie pase hambre. Nadie ha pasado hambre en esta pandemia”.

Vacunación y pandemia

Moreno advirtió este martes de una deserción del 40 por ciento en la actual fase de vacunación contra la covid-19 y pidió a los ancianos que deben recibir las dosis que acudan a las unidades de inoculación, según el programa en marcha.

“Penosamente tengo que admitir que el 40 por ciento de las personas que son llamadas (según una lista establecida) no acuden a la vacunación, con lo cual realmente privan a mucha gente de hacerse con la vacuna”, mencionó el jefe del Estado en un programa de radio y televisión.

El mandatario hizo un llamamiento a los adultos mayores de su país que se incluyen en la lista de la denominada “Fase 1” del Plan de Vacunación a que acudan a recibir sus respectivas dosis.

Ecuador inició su plan nacional de vacunación el pasado 21 de enero con una “fase piloto” para el personal sanitario de primera línea, así como a ancianos y sus asistentes en centros geriátricos; mientras que la “fase 1” del plan masivo arrancó el pasado 4 de marzo con la intención de abarcar a 2 millones de personas hasta el 20 de mayo.

Hasta la fecha, Ecuador ha recibido vacunas de la farmacéutica Pfizer, además de la británica AstraZeneca/Oxford (a través de la iniciativa Covax, de la OMS), y de la china Sinovac, recordó Moreno.