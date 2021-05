“La UE pueda desempeñar un papel mediador entre Estados Unidos y China”

¿Qué resultados espera de la Conferencia sobre el Futuro de Europa? ¿Cree que será un espacio donde surgirán ideas ambiciosas e innovadoras para la UE?

Nada útil. La UE no necesita un nuevo texto constitucional en este momento. El esfuerzo hará perder el tiempo a muchos actores importantes de la Comisión, el Parlamento, las a nacionales, etc. El público de la UE ya rechazó una Constitución en 2005 y dudo que haya algún interés entre el público hoy, 15 años después. La UE se enfrenta a tantos desafíos y está respondiendo de forma creativa en áreas como el uso de los fondos europeos, la cooperación financiera, la política fiscal, la coordinación de la política sanitaria y muchas otras. Se han lanzado iniciativas importantes que requieren la atención cuidadosa de los funcionarios de todos los niveles. Una negociación constitucional sería una distracción y de poco serviría. Después de 20 años de discusiones constitucionales en 1982, Canadá adoptó un nuevo texto constitucional sobre las objeciones de Quebec. Los esfuerzos continuaron sin éxito durante los siguientes 20 años para completar el proceso. Después de tres fracasos más, los políticos y el público han renunciado a intentar cualquier cambio constitucional por ser virtualmente imposible. La dinámica política de Canadá es muy similar a la de la UE. Nuestro fracaso debería proporcionar una lección saludable a la Unión Europea. No pierda el tiempo discutiendo sobre símbolos.

¿Debería Europa convertirse en un actor global que compita con China y Estados Unidos?

Sí. Ya lo está y no puede evitar verse atrapado en las rivalidades entre Estados Unidos y China. Es posible que la UE pueda desempeñar un papel mediador.

¿Qué ha aprendido Europa de la pandemia? ¿Ve posibles avances en una política de salud comunitaria?

Europa ha aprendido que necesita una política común en asuntos como la covid-19. Creo que se ha avanzado mucho y se puede lograr en el futuro.

¿Cree que la UE se ha quedado con más manos libres tras el Brexit para seguir avanzando más rápido en proyectos sin los impedimentos que a veces puso Reino Unido?

Sí, en algunos aspectos, Europa tendrá menos limitaciones sin que Reino Unido retroceda ante los temores de una «unión más estrecha». Está claro que un segmento significativo del público inglés había comenzado a temer que se estuviera convirtiendo en una federación en ciernes. Un error sin duda, sin embargo un verdadero miedo en Inglaterra. Sin embargo, no se debe olvidar que el Gobierno de Reino Unido estuvo a menudo a la vanguardia de las iniciativas sobre cuestiones ambientales y muchas otras, por lo que la influencia de Reino Unido fue a menudo muy positiva.