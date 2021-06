EE UU y Rusia regresan a la diplomacia tradicional de las grandes potencias

Joe biden tenía 12 años en 1955, cuando Dwight Eisenhower se sentó en Ginebra con Nikita Khrushchev para la primera cumbre bilateral entre los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética. El actual presidente estadounidense era un senador de 42 años que trabajaba en el control de armas cuando Ronald Reagan se sentó en un sofá con Mijail Gorbachev por primera vez en la misma ciudad, dando lo que resultó ser el primer paso hacia el fin de la Guerra Fría.

El 16 de junio fue el turno de Biden de encontrarse con el líder de Rusia, Vladimir Putin, quien ha socavado muchos de los logros del orden posterior a la Guerra Fría y revivió algunas de las peores prácticas soviéticas. Pero aunque la ubicación era la misma, la trama era diferente. Ésta no fue una cumbre entre dos superpotencias que tienen el destino del mundo en sus manos. Tampoco fue un intento de tener otro reinicio de la relación, como intentó Barack Obama. Más bien fue algo un poco más turbio.

El propósito de la reunión era manejar una confrontación en curso estableciendo líneas rojas, aclarando las reglas de enfrentamiento y obteniendo una medida de las debilidades de cada uno. Los únicos acuerdos concretos fueron iniciar una nueva ronda de conversaciones nucleares y devolver a los embajadores a sus puestos. Ambos son triunfos pequeños pero sólidos. El hecho de que este regreso a la diplomacia produjera un suspiro de alivio fue una medida de lo difíciles que se han vuelto las relaciones desde que Rusia se anexionó Crimea y lanzó una guerra en Ucrania en 2014.

La cumbre fue una desviación del psicodrama de la relación de Donald Trump con Putin. Los diplomáticos estadounidenses se estremecen al recordar una conferencia de prensa en Helsinki en la que Trump dijo que no tenía motivos para desconfiar de Putin. Esta vez no hubo conferencia de prensa conjunta. Pero después de menos de cuatro horas reunidos en una villa del siglo XVIII, Putin y Biden sabían dónde estaba el otro hombre: los ataques cibernéticos a la infraestructura vital estaban prohibidos; Las disputas sobre Ucrania y Bielorrusia no deben resolverse por medios militares. Matar a Alexei Navalni, el líder de la oposición encarcelado, traería consecuencias devastadoras pero, por lamentables que sean los abusos contra los derechos humanos, deberían tratarse por separado de la seguridad. En el lenguaje de la Guerra Fría, había más que un atisbo de distensión.

Biden ha reformulado la relación en términos generales, como una contienda entre democracia y autocracia, representada esta semana por Rusia, aunque principalmente por China. Puso su reunión con Putin en el contexto de una unidad renovada dentro del G-7 y la OTAN. Su estilo y retórica estaban destinados a resaltar lo diferente que es de Trump. Su mantra es “restaurar la previsibilidad y la estabilidad” de las relaciones de Estados Unidos con Rusia, para crear una base para que las relaciones sean como las de un trabajador, aunque también contradictorias, más bien como lo fueron con la Unión Soviética.

El problema era que el hombre que estaba sentado frente a él en Ginebra no era un líder al estilo soviético limitado por la ideología, la jerarquía del partido y, lo más importante, la experiencia de la victoria común en la Segunda Guerra Mundial. Es, más bien, un producto del colapso soviético. Preside un régimen cleptocrático dominado por violentos servicios de seguridad. Es un régimen que se preocupa más por la riqueza que por la ideología, y está preocupado por su propia supervivencia más que por una competencia global con Estados Unidos, y mucho menos por los intereses del pueblo ruso. Prospera con el desorden. Ha invadido países vecinos, envenenado a sus oponentes y librado una guerra cibernética y de información contra Occidente. Putin habla de restaurar la grandeza de Rusia mientras permite que sus compinches saqueen sus recursos.

El peligro es que la retórica que suena dura de Biden será un sustituto de la acción dura, en lugar de un precursor de ella. La génesis de la cumbre a este respecto puede ser más ilustrativa que su resultado.

En marzo, dos meses después de su toma de posesión, que coincidió con el regreso a Rusia y el encarcelamiento de Navalni, Biden calificó a Putin de asesino. Putin sonrió, deseó ominosamente buena salud a Biden y sugirió que se reúnan y debatan en la televisión. La oficina de Biden respondió que el presidente tenía mejores cosas que hacer ese fin de semana.

Unas semanas más tarde, Putin reunió un gran ejército en la frontera oriental de Ucrania. Al mismo tiempo, derribó todo el peso de su aparato de seguridad nacional para aplastar el movimiento de Navalni y purgar la política rusa de disensión significativa. Algunos disidentes huyeron del país. Putin asfixió a los pocos medios de comunicación independientes que quedaban al etiquetarlos como “agentes extranjeros”, ahuyentando así a los anunciantes. Para llevar el mensaje a Washington, los espías rusos se infiltraron en grupos estadounidenses de derechos humanos y grupos de expertos que criticaban a Putin.

Los tambores de guerra ucranianos de Rusia llamaron la atención de Biden; y sugirió una cumbre. Su equipo esperaba que hacer una concesión a la vanidad de Putin lo inclinara a causar menos problemas. Mientras tanto, esperaban proyectar un nuevo ejemplo de vitalidad democrática y liderazgo global.

Más tarde, Biden le dio a Putin otra victoria, esta vez anulando las objeciones de sus principales asesores al renunciar a las sanciones a una de las empresas detrás del gasoducto de gas natural Nord Stream 2 que Rusia está construyendo bajo el mar Báltico hasta Alemania, sin pasar por Polonia y Ucrania. Biden quiso decir esto como una concesión no a Rusia sino a Alemania y a la realidad (la tubería está completa en un 90%). Sin embargo, Putin y Volodymyr Zelenski, el presidente de Ucrania, que se enteraron de la decisión de Estados Unidos solo por los medios de comunicación, lo consideraron una gran victoria para Rusia.

Putin ha señalado que él también está interesado en una relación “predecible y estable”, con lo que quiere decir que, como era de esperar, Estados Unidos debería mantenerse al margen de los asuntos de Rusia y su patio trasero. Con la esperanza de trazar sus propias líneas rojas, se adelantó a la cumbre al declarar “extremista” el movimiento de Navalni, amenazando con aniquilar a Ucrania si la OTAN se acercaba y respaldando a Alexander Lukashenko, el dictador bielorruso, que el mes pasado secuestró un vuelo de Ryanair para detener a un oponente.

Si Biden necesita reducir las tensiones con Rusia para poder concentrarse en una contienda más urgente con China, Putin necesita una forma de distensión con Estados Unidos para poder concentrarse en el asunto más urgente de reprimir la disidencia y reconstruir su imperio. “En los últimos años, el Kremlin parece haber llegado a la conclusión de que no puede eliminar simultáneamente los riesgos para su gobierno en casa y al mismo tiempo luchar contra Occidente a un costo económico cada vez mayor”, asegura Andrei Kortunov, director del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, un grupo de expertos.

Mientras que Biden, como Obama antes que él, ve a Rusia como una distracción, Putin ve a Estados Unidos y sus valores como una amenaza existencial. “Si Putin cumpliera la lista de deseos de Biden, liberara a todos los presos políticos, se retirara de Crimea y el Donbas, [y] concediera a Occidente otros puntos clave, resultaría en el colapso del régimen existente”, dice Dmitri Trenin, el director del “think tank” Centre Carnegie de Moscú.

En su conferencia de prensa, Putin trató de justificar su represión llamando a sus oponentes políticos agentes estadounidenses y señalando las propias injusticias de Estados Unidos, desde los delitos con armas de fuego hasta la Bahía de Guantánamo.

Por ahora, la táctica de Putin parece haber dado sus frutos. Los avances en los acuerdos nucleares y el regreso de los embajadores dan una apariencia de legitimidad a un régimen rebelde que está dispuesto a sacrificar vidas para proteger su riqueza y poder. Pero queda por ver si la cumbre y las que están por venir harán que el régimen de Putin sea menos peligroso. Fiona Hill, quien sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional bajo Trump, argumenta que la cleptocracia de Putin se ha convertido en una de las mayores amenazas a la seguridad para los gobiernos occidentales, junto con ciberataques paralizantes. “Tenemos que demostrar que estamos preparados para mantener la línea con acciones, no solo con palabras. De lo contrario, simplemente estamos invitando a Rusia a que se mude”.

