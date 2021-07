El riesgo real para la democracia de Estados Unidos

Haciendo una campaña para la presidencia con la promesa de rejuvenecer la democracia en todo el mundo, Joe Biden se encuentra en una batalla para defenderla en casa. En junio, 200 destacados académicos estadounidenses de la democracia firmaron una carta advirtiendo de que los cambios en las leyes estatales están “transformando varios Estados en sistemas políticos que ya no cumplen con las condiciones mínimas para elecciones libres y justas”. Otro estudioso de la democracia estadounidense desde hace mucho tiempo, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo en enero que si una elección pudiera ser anulada por acusaciones libres de hechos del lado perdedor, “nuestra democracia entraría en una espiral de muerte”. Sin embargo, eso es precisamente lo que está facilitando su partido.

Para los demócratas, la amenaza para las elecciones es quién puede emitir votos. Condenan los cambios en las leyes sobre identificación, papeletas postales, etc., a las que llaman “el nuevo Jim Crow”. Aunque no hay excusa para restringir cosas como la votación dominical, que es popular entre las iglesias afroamericanas, sus temores son exagerados. Bajo el antiguo Jim Crow, solo el 2% de los afroamericanos estaba registrado para votar en algunos Estados del sur. Por el contrario, los científicos políticos no están seguros de si los esquemas actuales afectarán en absoluto la participación.

En cambio, la verdadera amenaza se produce después de que se hayan emitido los votos. En Arizona, por ejemplo, la legislatura quiere limitar la independencia del director de elecciones; un representante estatal introdujo una ley que permitía al Legislativo revocar los resultados de una elección presidencial y luego comenzó a hacer campaña para supervisar las elecciones ella misma. En Georgia, el Legislativo estatal ahora puede reemplazar el liderazgo de las juntas electorales del condado. Texas está considerando un proyecto de ley que facilita el enjuiciamiento de los funcionarios electorales. En todo el país, los funcionarios que administran las elecciones en los Estados donde dominan los republicanos han sido atacados por defender los resultados electorales. Muchos corren el riesgo de ser reemplazados.

Estos pueden parecer cambios burocráticos distantes. De hecho, aumentan las posibilidades de una elección impugnada que los tribunales no pueden resolver. Debilitan el sistema de votación de Estados Unidos de una manera que durará más que la histeria por el resultado de 2020.

La inspiración detrás de esto es Donald Trump, quien continúa aprovechando cada oportunidad que tiene para insistir en que la elección fue robada. Aunque es difícil saber qué tan en serio tomarlo, Trump ya está realizando mítines de campaña para 2024 (para ganar la Casa Blanca por tercera vez consecutiva, naturalmente).

Afirmar que se gana mientras se pierde en realidad puede parecer una broma. Sin embargo, la mayoría de los votantes republicanos lo toman literalmente. Dos de cada tres piensan que Biden no ganó las elecciones de noviembre y poco menos de la mitad piensa que el resultado debería haberse anulado. Eso deja a los escépticos de Trump entre la élite republicana en un dilema familiar. Atrapados entre sus votantes primarios y la lealtad a la Constitución, la mayoría ha llegado a la conclusión de que, a menos que el Capitolio esté bajo asedio, el mejor curso de acción es simplemente permanecer en silencio.

Sin embargo, las amenazas de Trump y la amenaza a la Constitución operan en diferentes escalas de tiempo. Trump puede volver a presentarse o no. Por el contrario, los cambios en la maquinaria electoral estatal que están realizando los legisladores republicanos estarán vigentes en 2024 y más allá para que un candidato de cualquiera de los partidos los aproveche. Para comprender por qué esto es tan preocupante, considere tres mecanismos a prueba de fallas incorporados en las elecciones estadounidenses.

El primero es el principio que concede el perdedor. Trump abandonó ese en 2020. El segundo es la integridad de los funcionarios electorales locales, sin importar cuáles sean sus lealtades partidistas. A pesar de haber estado bajo una gran presión para hacer lo contrario el año pasado, se mantuvieron firmes. Como recompensa, se les han quitado sus poderes o se han creado nuevos delitos graves que pueden usarse para intimidarlos. Muchos funcionarios republicanos que certificaron los resultados de las elecciones han sido censurados por los comités de sus partidos locales y también han recibido amenazas de muerte. Brad Raffensperger, secretario de Estado republicano de Georgia, se destacó en 2020 por su voluntad de enfrentarse a Trump cuando se le pidió directamente que “encontrara” los votos necesarios para anular los resultados. La legislatura estatal de Georgia ha respondido quitándole parte de su autoridad.

Eso deja al tercero a prueba de fallas: los tribunales. Estos también funcionaron bien bajo estrés, y probablemente lo harían la próxima vez. Sin embargo, depositar la responsabilidad principal de legitimar las elecciones en el Poder Judicial elección tras elección corre el riesgo de sobrecargarlo y, en última instancia, romperlo. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que se ignorara una decisión de la Corte Suprema?

La catástrofe sobre la democracia en Estados Unidos ha sido común en partes de la derecha: ¿recuerdan “las elecciones del vuelo 93” en 2016, que exhortaron a los patriotas a asaltar la cabina del piloto para negar a Hillary Clinton la presidencia? Desde entonces también se ha extendido hacia la izquierda y el centro. Hablar de democracia en peligro hace surgir el espectro de un país bajo un autócrata del tipo al que se renunció el 4 de julio de 1776. El mayor riesgo es que el caos que sigue a las elecciones de 2020 se vuelva normal. Según los estándares recientes, 2020 no estuvo tan cerca. Imagínese una competencia tan reñida que ningún consenso nacional pudiera decidir quién iba por delante. Estados Unidos estaría, para citar de nuevo a McConnell, en “un camino venenoso en el que solo los ganadores de una elección aceptan realmente el resultado”.

Mi partido, bien o mal

Las élites del Partido Republicano están en un aprieto que ellas mismas han creado. Bajo la presión de Trump y sus aliados, las Cámaras estatales están haciendo cambios que debilitarán la democracia estadounidense. La solución es que los líderes mantengan la norma de que los administradores electorales están por encima del partido. Sin embargo, se han entregado a la mentira de una elección robada hasta tal punto que afirmar el fraude se ha convertido en un requisito esencial para administrar la próxima votación.

La facción silenciosa del Partido Republicano que no es Trump puede esperar que todo esto pase y que quienes dan la alarma sobre la democracia estén exagerando. Pueden creer que pueden desempeñar un papel más importante en la protección de Estados Unidos siempre que se mantengan en buenos términos con su base. Sin embargo, esa lógica ha demostrado ser defectuosa desde la toma de posesión de Trump en 2016. Mientras tanto, la composición de su partido está cambiando a su alrededor. Sería más seguro para la Constitución, y más acorde con el espíritu de ondear banderas del 4 de julio, que los republicanos hablen ahora antes de que hacerlo se vuelva aún más difícil.