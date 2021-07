Ecuador revoca la ciudadanía al fundador de Wikileaks Julian Assange

Ecuador ha revocado la ciudadanía de Julian Assange, el fundador de Wikileaks que se encuentra actualmente en una prisión británica. La justicia ecuatoriana notificó formalmente al australiano la nulidad de su naturalización en una carta que atendió a un reclamo presentado por la Cancillería del país sudamericano. La naturalización se considera perjudicial cuando se concede con base en el ocultamiento de hechos relevantes, documentos falsos o fraude.

Las autoridades ecuatorianas dicen que la carta de naturalización de Assange tenía múltiples inconsistencias, diferentes firmas, la posible alteración de documentos y cuotas impagas, entre otros problemas. Carlos Poveda, abogado de Assange, dijo a The Associated Press que la decisión se tomó sin el debido proceso y que Assange no pudo comparecer en el caso. “En la fecha citada (Assange) estaba privado de su libertad y con una crisis de salud dentro del centro de privación de libertad donde estaba detenido”, dijo Poveda.

Poveda dijo que presentará apelaciones pidiendo una ampliación y aclaración de la decisión. “Más que la importancia de la nacionalidad, se trata de respetar los derechos y seguir el debido proceso al retirar la nacionalidad”. Assange recibió la ciudadanía ecuatoriana en enero de 2018 como parte de un intento fallido del gobierno del entonces presidente Lenín Moreno de convertirlo en diplomático para sacarlo de su embajada en Londres. El lunes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pichincha revocó esta decisión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador dijo a AP que la corte había “actuado de forma independiente y seguido el debido proceso en un caso que tuvo lugar durante el gobierno anterior y que fue planteado por el mismo gobierno anterior”. Assange, de 50 años, ha estado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres desde que fue arrestado en abril de 2019 por saltarse la fianza siete años antes durante una batalla legal separada.

Assange pasó siete años escondido dentro de la embajada de Ecuador en Londres, de donde huyó en 2012 para evitar la extradición a Suecia para enfrentar acusaciones de violación y agresión sexual. Suecia abandonó las investigaciones de delitos sexuales en noviembre de 2019 porque había transcurrido mucho tiempo. Los fiscales estadounidenses han acusado a Assange de 17 cargos de espionaje y un cargo de uso indebido de computadoras por la publicación de WikiLeaks de miles de documentos militares y diplomáticos filtrados. Los cargos conllevan una sentencia máxima de 175 años de prisión.

Los fiscales estadounidenses dicen que Assange ayudó ilegalmente a la analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos Chelsea Manning a robar cables diplomáticos clasificados y archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde. Los abogados de Assange argumentan que estaba actuando como periodista y tiene derecho a la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda por publicar documentos que exponían las irregularidades del ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

A principios de este mes, el Tribunal Superior de Gran Bretaña otorgó permiso al gobierno de Estados Unidos para apelar la decisión de que el fundador de WikiLeaks no puede ser enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje. En enero, un juez de un tribunal inferior había rechazado una solicitud estadounidense de enviar a Assange a Estados Unidos.