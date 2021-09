Marruecos considera que el asesinato de dos de sus camioneros en Mali en un “acto premeditado”

El asesinato, el pasado día 11, de dos camineros marroquíes en Mali, está rodeado de interrogantes. Los autores iban encapuchados, con armas modernas, transmisiones inalámbricas...y no robaron nada. Una actuación que no se ajusta al modus operandi de los yihadistas que actúan en la región, ni a simples ladrones. Las hipótesis están abiertas y hay quién llega acusar a elementos argelinos de la acción criminal. Se ha abierto una investigación, siempre difícil como ocurre con todo lo que sucede en el Sahel africano.

El exdiplomático Ahmed Faouzi ha manifestado a Medias 24 que “no se trata de un crimen atroz ni de un ataque terrorista. Aunque todavía es pronto para sacar conclusiones, todos los elementos disponibles apuntan a un delito premeditado o incluso patrocinado”, ya que se descarta el robo como móvil. Según testigos presenciales, “los atacantes iban encapuchados, vestían chalecos antibalas y contaban con dispositivos de comunicación inalámbricos. Luego de cometer su crimen, abandonaron el lugar sin robar ningún objeto a las víctimas”. “Este es un mensaje dirigido a Marruecos y Mali . La pregunta es: ¿quién tiene interés en hacer este gesto?”, se pregunta Ahmed Faouzi.

Por ello, se refiere a “las tensiones regionales en particular entre Marruecos y los vecinos”. Y recuerda la implicación del Polisario en varias operaciones terroristas en la región y el papel de Argelia en la externalización del terrorismo hacia el sur.

Faouzi recuerda “que los últimos ataques terroristas perpetrados en Mali siempre han tenido como objetivo a soldados malienses o franceses. Sin embargo, Marruecos no está involucrado militarmente en Mali. Son ciudadanos marroquíes inocentes que han sido atacados”.

Por su parte, Lemine Ould Mohamed Salem, periodista mauritano muy conocido en la región y en Francia, dijo al mismo medio que “mi primer instinto me llevó a ataques criminales, como siempre los ha habido en esta región. El hecho de que no se llevaran nada, de los camiones, me lleva a preguntarme si no es posible la iniciativa aislada de un pequeño líder local, que podría estar afiliado a un grupo yihadista”. Sobre la posibilidad de que los autores pertenezcan al Estado islámico del Gran Sáhara (EIGS), que encabeza Adnane Abou Oualid Sahrawi (Mohamed Al Lahbib Ould Joummani), un antiguo polisario hoy en las filas del Estado Islamico, recuerda que se encuentra a casi 1000 km de distancia de donde ocurrieron los hechos. “Ha sido culpable de casi todas las masacres de civiles en el este de Malí y el oeste de Níger. El ataque del sábado aún no ha sido denunciado, por lo que está permitido atribuirlo con cautela a los yihadistas. La primera hipótesis es un grupo afiliado al JNIM (Al Qaeda) de Iyad Ag Ghali, quizás una iniciativa local. La segunda hipótesis es la de un acto del Grupo afiliado al Estado Islámico del Gran Sahara, acostumbrado a este tipo de ataques; en este caso, ¿cómo fue capaz de recorrer más de 1000 km en una zona donde suele ser su rival de Al Qaida quien está presente?”.

Por otra parte, en un comunicado enviado a Le360, el presidentede la Federación Nacional de Transportes (FNT), Abdelilah Hifdi, acusa directamente a “Argelia y su títere el Polisario” de ser responsables del atentado”. El atentado terrorista estaría directamente ligado a la reciente decisión de Argel de romper unilateralmente las relaciones diplomáticas con Marruecos.