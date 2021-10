Una nueva mutación de la variante Delta del coronavirus, hasta ahora la más contagiosa, ha puesto en alerta a la Organización Mundial de la Salud, que ha anunciado que está vigilando a la cepa que se ha denominado como AY4.2 o Delta+.

Los investigadores aún no creen que la variante pueda ser significativamente más contagiosa que la anterior variante Delta, de la que se ha demostrado que, aunque sea muy fácil de transmitir, no es inmune a las vacunas aprobadas por la OMS. Pero sí es verdad que presenta algunos indicios de que podría ser más fácil de transmitir, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido.

En el país británico, ya se ha detectado un pequeño brote de esta mutación y los expertos la han designado como una “variante bajo investigación”. Ya supone casi el 10% de los nuevos casos y se dice que podría tener entre un 10% y un 15% más de riesgo de infección. “La designación se hizo sobre la base de que este sub linaje se ha vuelto cada vez más común en el Reino Unido en los últimos meses, y hay algunas pruebas iniciales de que puede tener una mayor tasa de crecimiento en el Reino Unido en comparación con Delta”, dijo UKHSA. “Aunque las pruebas aún están surgiendo, hasta ahora no parece que esta variante cause una enfermedad más grave o haga que las vacunas actualmente desplegadas sean menos eficaces”.

En España, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que la nueva amenaza todavía no se ha viralizado en el país y que no han notado “ninguna cuestión a resaltar sobre esa variante”. Pero otros países sí han sufrido ya las consecuencias. Rusia, por ejemplo, ha registrado los primeros casos, según un informe de la agencia de noticias Interfax. También ha habido casos de AY4.2 en Dinamarca, así como en más de 40 países en los que también está Portugal o Israel. En este último, ha aparecido en un momento en el país se está planteando levantar algunas de las restricciones existentes. A día de hoy, sigue siendo rara.

Austria ha registrado hasta ahora “más de una treintena” de infecciones con la subespecie AY.4.2 de la variante delta del coronavirus, afirmó hoy el científico Ulrich Elling, del Instituto de Biotecnología Molecular de la Academia de Ciencias. El país de Europa Central, de 8,9 millones de habitantes, contabilizó así 3.700 nuevos contagios en las últimas 24 horas, un nivel de casos diarios que no se veía desde principios de diciembre de 2020, y una incidencia a siete días que asciende a 214,7 contagios por cada 100.000 habitantes.

Corea del Sur, que está luchando contra la mayor oleada de infecciones hasta la fecha, anunció el pasado martes que registró su rimeros dos casos de Delta+. Probablemente,, la cepa delta original sea la causante de la gran cantidad de casos que vive el país, así que no se descarta que haya surgido alguno más. Mientras, en Estados Unidos, los casos han sido aislado, aunque desde el país norteamericano dicen que no hay evidencias claras de que suponga un peligro. Los países en los que ha aparecido temen que haya una nueva ola a causa de esta variante, que todavía es una incógnita.

Un futuro incierto sobre una nueva variante

Los científicos necesitarían pruebas concretas de que sea más transmisible que Delta, aunque de momento, por su crecimiento, parece que no, pero también saber si tiene resistencia a las vacunas o si, por fortuna, no supone ningún problema para las campañas de vacunación.

Un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine ha descubierto que la vacuna de Pfizer, que consta de dos dosis reduce el riesgo de infección por la variante Delta en un 88%, así como que esta y la vacuna realizada por Moderna disminuyen el riesgo de hospitalización en un 91% para las personas inmunizadas.

“La aparición de otra cepa más transmisible sería subóptima. Sin embargo, esta no es una situación comparable a la aparición de Alpha y Delta que eran mucho más transmisibles (50% o más) que cualquier cepa en circulación en ese momento. Aquí nos enfrentamos a un posible pequeño aumento de la transmisibilidad que no tendría un impacto comparable en la pandemia “, establece Francois Balloux, director del Instituto de Genértica del University College London, para Science Media Center.

En Reino Unido, donde más ha atacado y se ha originado, el gobierno de Boris Johnson rechaza imponer nuevas restricciones a los británicos. Pero el número de contagios ha superado los 50.000 y el país regresa al abismo, con cifras de muertes y hospitalizaciones, además de infecciones, que no alcanzaba desde hace tres meses.

En el país británico reconocen la gravedad sanitaria que atraviesa el país, pero hasta hora, no creen que nuevas medidas sean necesarias para frenar a la nueva variante, de la que esperarán tener más información. “El invierno supondrá la mayor amenaza para nuestra recuperación, y tal y como esperábamos, empezamos a ver este impacto”, reconoció el ministro de Sanidad, Sajid Javid, en rueda de prensa, advirtiendo que los nuevos casos “podrían llegar hasta 100.000 al día”.

En este contexto, el primer ministro, Boris Johnson, ha indicado que el número de contagios y muertes están “en los parámetros previstos”, teniendo en cuenta que en el país no hay restricciones, y ha urgido a la ciudadanía británica a recibir sus dosis de la vacuna contra la covid-19 de refuerzo cuando les toque.