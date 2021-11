Las ciudades más seguras del mundo: En Barcelona es más seguro vivir que en Madrid

El Índice de Ciudades Seguras, elaborado por “The Economist” cada dos años y que, desde 2015, analiza más de cuarenta indicadores en más de medio centenar de ciudades del planea. El estudio ha elegido a Copenhague como la ciudad donde es más seguro vivir.

Dinamarca es uno de los países escandinavos que más destacan por tener una ingeniera avanzada, con grandes reconocimientos como el país menos corrupto del mundo y donde los habitantes “son más felices”, así como ser un gran ejemplo por su gestión de la pandemia del coronavirus cuyo sistema educativo y sanitario son de los mejores del mundo. Su capital, un gran ejemplo de ello, puesto que además, cuenta con una tecnología inteligente muy avanzada y es una de las mejores para formar una familia. No obstante, el gobierno socialdemócrata del país ha estado en el ojo de la polémica en los últimos meses por su política migratoria, en el que muchos refugiados o inmigrantes han sido mandados a centros de deportación y han sido obligados a abandonar sus casas y dejar el país.

Junto a la ciudad danesa, Toronto (Canadá), Singapur (Singapur), Sídney (Australia) y Tokio (Japón) componen las cinco ciudades más seguras del mundo. El ranking de este año analiza un total de 60 ciudades y la puntuación se basa en 76 factores agrupados en cuanto a infraestructuras, salud, seguridad digital, personal y ambiental. Este último ha sido novedoso por haberse tenido en cuenta este año.

En cuanto a ciudades españolas, no hay ninguna que entre en el “top 10″. Para ver la primera en aparecer habría que bajar al undécimo lugar, en el que se asienta Barcelona. Según el estudio, la Ciudad Condal destaca en materia de infraestructuras. Madrid, por su parte, no aparece hasta el puesto 21, por detrás de otras ciudades como Chicago o Los Ángeles. No obstante, aparece por delante de otras como París (Francia) o Taipéi (Taiwán). Madrid y Barcelona son las únicas ciudades de España entre las 25 más seguras del mundo.

Las 10 ciudades más seguras del mundo:

Copenhague (Dinamarca) Toronto (Canadá) Singapur (Singapur) Sídney (Australia) Tokio (Japón) Ámsterdam (Países Bajos) Wellington (Australia) Hong Kong (China) Melbourne (Australia) Estocolmo (Suecia)

Por otro lado, Rangún (Myanmar) es considerada como la ciudad más insegura del mundo, seguida de Karachi (Pakistán) y Caracas (Venezuela). El Cairo (Egipto) y Lagos (Nigeria) completan las cinco ciudades más inseguras del mundo. Tan solo una de Europa (Bakú, de Azerbaiyán) se cuela en un “top-10″ en el que predominan ciudades africanas y asiáticas.

Las 10 ciudades más inseguras del mundo