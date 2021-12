El mapa de China y Taiwán que EEUU censuró en la cumbre de Biden

Un video de una ministra taiwanesa fue cortado durante la Cumbre por la Democracia del presidente estadounidense Joe Biden la semana pasada después de que un mapa en su presentación de diapositivas mostrara a Taiwán en un color diferente al de China, que afirma que la isla es suya. La presentación de diapositivas del viernes realizada por la ministra digital taiwanesa Audrey Tang causó consternación entre los funcionarios estadounidenses después de que el mapa apareciera en su video durante aproximadamente un minuto.

White House cuts Audrey Tang's video after Taiwan map appears | Taiwan News | 2021-12-13 10:36:00 https://t.co/CSNEfn0ehl — Kristina Wong 🇺🇸 (@kristina_wong) December 13, 2021

Las fuentes dijeron que el video que muestra a Tang fue cortado durante un panel de discusión y reemplazado con solo audio a instancias de la Casa Blanca. A la Casa Blanca le preocupaba que diferenciar a Taiwán y China en un mapa en una conferencia organizada por Estados Unidos, a la que Taiwán había sido invitado en una muestra de apoyo en un momento en el que está bajo intensa presión por parte de Pekín, podría verse como algo opuesto con la política de “una sola China” apoyada por Washington. Actualmente, EEUU evita tomar una posición sobre si Taiwán es parte de China, dijeron las fuentes.

El Departamento de Estado dijo que la “confusión” sobre el uso compartido de la pantalla provocó que la transmisión de video de Tang se descartara. “Valoramos la participación de la ministra Tang, que mostró la experiencia de clase mundial de Taiwán en temas de gobernanza transparente, derechos humanos y lucha contra la desinformación”, dijo un portavoz.

La presentación de Tang incluyó un mapa codificado por colores de la ONG sudafricana CIVICUS, clasificando el mundo según su apertura sobre los derechos civiles. Se mostró la mayor parte de Asia, con Taiwán de color verde, lo que la convierte en la única entidad regional descrita como “abierta”, mientras que todas las demás, incluidos varios aliados y socios de Estados Unidos, fueron etiquetadas como “cerradas”, “reprimidas”, “obstruidas”. China, Laos, Vietnam y Corea del Norte se tiñeron de rojo y se etiquetaron como regímenes “cerrados”.

Cuando el moderador regresó a Tang unos minutos más tarde, no había ningún video detrás de ella, solo audio y una captura de pantalla titulada: “Ministra Audrey Tang Taiwán”. Más tarde, una leyenda apareció en pantalla declaró: “Las opiniones expresadas por los individuos en este panel son

Washington se quejó al gobierno de Taiwán, que a su vez estaba enojado porque el video de Tang había sido cortado. Una fuente consultada or la agencia Reuters calificó la medida de EEUU como una reacción exagerada, ya que el mapa no era inherentemente sobre las fronteras nacionales, pero el NSC también estaba enojado porque la diapositiva no había aparecido en las versiones “simuladas” de la presentación antes de la cumbre, lo que generó preguntas sobre si hubo mensajes intencionales de Tang y Taiwán.

“En ningún momento la Casa Blanca ordenó que se cortara la retransmisión del video de la ministra Tang”, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Cuando se le preguntó si creía que el gobierno de EEUU cortó el video debido a la diapositiva, Tang dijo a Reuters en un correo electrónico: “No, no creo que esto tenga nada que ver con el mapa de CIVICUS en mis diapositivas, o con los aliados de EEUU en Asia”.