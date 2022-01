Kazajistán: “El control del poder de Tokayev es ahora mucho más fuerte que hace unos días”

Tras las históricas protestas en Kazajistán, los líderes de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una suerte de OTAN postsoviética liderada por Moscú, han cerrado filas en torno al líder de Kazajistán, el presidente Kasim-Yomart Tokayev. El mandatario kazajo pidió la semana pasada ayuda militar a los miembros de la OTSC para acallar a los manifestaciones y reprimir las protestas callejeras. Preguntamos a Ivan Katchanovski, profesor en la Universidad de Ottawa, sobre claves de esta ola de protestas y posteriores detenciones. Katchanovski, especializado en las antiguas repúblicas soviéticas, explica que “Kazajistán es un país muy importante para Putin. Aunque mantiene buenas relaciones con Occidente y China, ha sido un importante aliado de Rusia”.

Asimismo, augura que tras el despligue de las fuerzas militares bajo el paraguas de la OTSC, se refuerce “aún más la influencia rusa en Kazajistán”.

Represiones en Kazajistán FOTO: Teresa Gallardo

¿Por qué empezaron las protestas en Kazajistán? ¿Por qué han continuado?

Comenzaron en la parte occidental de Kazajistán para protestar por el aumento de los precios del gas licuado de petróleo que muchos utilizan en Kazajistán como gas combustible para los vehículos. El Gobierno kazajo subvencionaba su precio, pero pasó a introducir gradualmente un precio basado en el mercado. Esto llevó a la duplicación del gas licuado de petróleo a 0,28 dólares por litro a principios del nuevo año. Sin embargo, las protestas se extendieron rápidamente por la mayoría de las ciudades y se volvieron violentas, a pesar de que el presidente ordenó revertir el aumento del precio del gas licuado y destituyó al Gobierno. Los manifestantes no sólo plantearon muchas otras demandas económicas, sino también demandas antigubernamentales. Una parte de los manifestantes antigubernamentales recurrió a ataques violentos y a la toma de sedes del gobierno y de la Policía y los servicios de seguridad, así como a saqueos, en particular, en Almaty, la antigua capital, en el sur de Kazajistán. Todavía no está suficientemente claro por qué las protestas se volvieron tan violentas y quiénes fueron exactamente los atacantes.

Después de la represión y de la orden de “disparar a matar”, ¿seguirán los manifestantes con sus reivindicaciones?

La Policía y las Fuerzas de Seguridad, siguiendo las órdenes del presidente de Kazajistán de utilizar la fuerza contra los atacantes, a los que calificó de “terroristas”, consiguieron retomar el control de la mayor parte de las sedes del gobierno y de otras oficinas gubernamentales. El Gobierno kazajo declaró que 18 miembros de las fuerzas del orden y decenas de los atacantes murieron. Las protestas y la violencia disminuyeron considerablemente gracias al uso de la fuerza. Aunque sigue habiendo informes de enfrentamientos y protestas violentas, parece que las fuerzas gubernamentales pueden sofocar no sólo la rebelión violenta o los disturbios, sino también las protestas pacíficas.

¿Puede ser derrocado el presidente Tokayev?

Su control del poder parece ahora mucho más fuerte que hace unos días, cuando estaba en duda debido a las protestas antigubernamentales y a la violencia y porque Tokayev compartía hasta entonces el poder con Nursultán Nazarbayev. Nazarbayev era el gobernante autoritario de Kazajistán desde los tiempos de la Unión Soviética, y hace unos años eligió y nombró a Tokayev como su sucesor en la presidencia de Kazajistán mientras seguía siendo él mismo el jefe del Consejo de Seguridad de Kazajistán. Tokayev arrebató el control del aparato de seguridad a Nursultan Nazarbayev, destituyéndolo a él y a su gente de los cargos gubernamentales. Al parecer, Nazarbayev ha abandonado Kazajistán. El despliegue de las tropas dirigidas por Rusia en Kazajistán tras la invitación de Tokayev también redujo considerablemente las posibilidades de que fuera derrocado. Contribuyó a reforzar su permanencia en el poder.

El levantamiento ha provocado una intervención militar con países como Rusia enviando tropas. ¿Qué significa Kazajistán para Putin?

Kazajistán es un país muy importante para Putin. Aunque mantiene buenas relaciones con Occidente y China, Kazajistán ha sido un importante aliado de Rusia. Es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y de la Unión Económica Euroasiática, ambas dirigidas por Moscú. Comparte una larga frontera con Rusia y alberga el centro de lanzamiento espacial ruso de Baikonur y un campo de pruebas de misiles ruso. Hay una gran población étnicamente rusa, principalmente en el norte de Kazajistán, en las regiones fronterizas cercanas a Rusia. Putin considera a Kazajistán como una esfera de influencia rusa, y es probable que el despliegue de las fuerzas militares dirigidas por Rusia bajo el paraguas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva refuerce aún más la influencia rusa en Kazajistán.