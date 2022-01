Victoria Cárdenas: “Nicaragua se ha convertido en una gran cárcel”

La activistas por los derechos humanos nicaragüense Victoria Cárdenas se ha reunido este lunes con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, para transmitirle la situación que viven los presos políticos bajo el régimen de Daniel Ortega. Uno de ellos es Juan Sebastián Chamorro, esposo de Victoria Cárdenas y sobrino de la expresidenta nicaragüense Violeta Chamorro, quien fue detenido en junio del año pasado siendo pre candidato para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, celebrados con todos los aspirantes opositores entre rejas o exiliados.

¿Cuál es la situación jurídica de sus esposo y cómo se encuentra?

Mi esposo lleva siete meses encerrado después de haber sido detenido arbitrariamente. Yo no lo he podido ver en este tiempo, pero sí lo han visto mis cuñados. Mi esposo está resistiendo, mantiene su espíritu emocionalmente fuerte pero en condiciones muy precarias. Todas las personas que están detenidas en esa celda sufren un alto riesgo. La comida es de muy mala calidad, todos han perdido una gran cantidad de peso, hay personas que están a punto de la desnutrición. Además, son interrogados diariamente, tienen muy poco contacto con el sol y tienen la luz encendida las 24 horas del día. Algunos tienen enfermedades crónicas y no reciben atención médica. Sus procesos judiciales están suspendidos, con lo que se encuentran en una total indefensión y siguen detenidos de una manera indefinida.

¿Usted puede volver a Nicaragua?

No puedo regresar porque desde que salí del país fui acusada de traidora a la patria y si vuelvo correré el mismo riesgo que mi marido de ser encerrada.

Daniel Ortega juró este lunes el cargo de presidente por cuarta vez consecutiva. ¿Cree que es un presidente ilegítimo?

Totalmente, no hubo elecciones en Nicaragua en noviembre del año pasado. Lo que hubo fue una farsa electoral en la que toda la oposición completa está encarcelada. Daniel Ortega se ha reelegido de una manera ilegítima. Así que la toma de posesión es ilegítima.

¿Una mayoría de nicaragüenses tienen miedo a protestar en las calles después de los episodios de represión?

Un 80 por ciento de los nicaragüenses demostró el día de la farsa electoral que no está de acuerdo con el régimen de Daniel Ortega. Nicaragua entera es una cárcel. Las personas están con miedo porque si hablan van presas o han sido forzadas a ir al exilio.

¿Se sienta respaldada la oposición de Nicaragua por países como Estados Unidos y otros vecinos?

En estos siete meses que llevo hablando con muchos interlocutores que me han atendido, he recibido mucha solidaridad de parte de los gobiernos y organizaciones, pero creo que se puede hacer más. Lo que pido ahora es algo urgente, no es una cuestión política sino un tema de derechos humanos. Lo que pedimos es que ante esta toma de poder ilegítima los gobiernos de otros países apoyen a los nicaragüenses y tomen las medidas coordinadas necesarias para decirle al régimen que no puede seguir actuando con impunidad. El grito que tenemos los nicaragüenses es “libertad para todos los presos políticos de una forma inmediata e incondicional!”.

¿España puede hacer algo como mediador en esta crisis?

Claro que sí, España ha sido un líder en la defensa de la democracia en Nicaragua y por eso estoy en Madrid, para hablar con el Gobierno español y con la diáspora nicaragüenses y hacerles saber lo que está pasando en Nicaragua.

¿En qué momento cree que Daniel Ortega se convierte en un dictador?

Él ha venido violando la Constitución desde hace muchos años, pero con la convocatoria de elecciones presidenciales mientras encarcelaba a toda la oposición ha subido un peldaño muy peligroso. En esas elecciones solo participaron candidatos de partidos colaboradores del gobierno, el resto, los opositores, fueron cayendo uno a uno en la cárcel o en el exilio.

¿Espera que los presos políticos sean liberados pronto una vez que no representan una amenaza para la reelección de Daniel Ortega?

Esa es mi esperanza y por eso estoy aquí y sigo alzando mi voz. Mi esposo y el resto de opositores son inocentes y tienen que estar en libertad.

¿Venezuela es el modelo de inspiración de Daniel Ortega?

Cuba y Venezuela son los modelos de la Nicaragua de Ortega, pero los ciudadanos tenemos la fe y la esperanza de que sea diferente. Los nicaragüenses viven en una situación sumamente precaria, el país se ha convertido en una gran cárcel, el pueblo está silenciado, la economía vive una crisis muy grave, el desempleo es altísimo y muchos nicaragüenses han tenido que exiliarse.

¿Hay muchos empresarios que se han coaligado con Daniel Ortega?

Creo que ahorita la oposición es muy variada pero estamos todos juntos, y todos estamos luchando contra el régimen de Daniel Ortega, contra el dictador. Yo, como madre y como esposa, soy defensora de derechos humanos, y abogo por la libertad de todos los presos políticos