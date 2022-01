Los talibanes amenazan a los Estados Unidos si no reconocen al nuevo régimen afgano

El ministro del Interior afgano, Sarajuddin Haqqani, por cuya captura el Departamento de Estado USA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares, ha lanzado una advertencia contra los Estados Unidos en el sentido de que si no reconocen al nuevo régimen talibán “seguirememos siendo una amenaza contra su país”.

En una entrevista con la cadena de televisión Aj Jazeera, en la que su rostro aparecía picelado, dijo que “al negarse a reconocer a los talibanes, Estados Unidos sólo está “manteniendo abiertas las puertas de la hostilidad contra el pueblo afgano”. Haqqani estaba al frente de la temida red terrorista del mismo nombre, que incluía un batallón de yihadistas suicidas.

“Hay asuntos relacionados con el gobierno anterior al Emirato Islámico [de los talibanes] que no quiero discutir ahora. También está el tema de la ocupación de Afganistán por parte de los estadounidenses. El pretexto para la ocupación de nuestro país era que las personas buscadas de Al-Qaeda estaban en suelo afgano”, agrega, según informa Memri. Org.

“Ahora puedo asegurarles que no hay nadie en Afganistán excepto el Emirato Islámico. No hay otras organizaciones presentes aquí, y, si pueden, que aporten pruebas de sus afirmaciones El mundo ha visto, durante los 19 o 20 años de ocupación estadounidense, que sólo el Emirato Islámico está presente en Afganistán”.

Llama la atención esta última afirmación cuando está acreditado que, Al Qaeda, que ha jurado fidelidad a los talibanes, ha mantenido sus bases en suelo afgano y que decenas de sus cabecillas y terroristas fueron capturados sobre el terreno. La pregunta tiene fácil respuesta: ¿de dónde salieron los cientos de miembros de la banda yihadista liberados de las cárceles afganas conforme los talibanes iban tomando el poder el pasado mes de agosto?.

“Estados Unidos firmó un acuerdo de paz con nosotros en Doha, y cumplimos con nuestros compromisos en este acuerdo. Nos pidieron que nos aseguráramos de que el suelo afgano no se use para lanzar ataques contra otros, y acordamos y cumplimos con este [compromiso] “También deben cumplir con sus compromisos en el acuerdo. Una vez que recibamos el reconocimiento, no seremos una amenaza para nadie. Pero negarse a reconocernos, mientras nos trata de manera informal e impide que la comunidad internacional se ocupe de nosotros. Esto es inaceptable. Solo el gobierno reconocido puede garantizar estos compromisos. Negarse a reconocer [a nuestro gobierno] significa mantener abiertas las puertas de la hostilidad contra el pueblo afgano”, concluyó.

