Encuentran a tres de los cuatro niños que escaparon de la policía tras atropellar a una mujer en Italia

Italia sigue con mucha atención la evolución del caso De Astis, que recibe su nombre de una mujer de 71 años, Cecilia de Astis, que murió el pasado martes atropellada por un coche que circulaba a gran velocidad en Milán y que era conducido por un niño de 13 años.

Cecilia de Astis acababa de bajar del tranvía que solía tomar en la ciudad italiana cuando un coche la embistió en la calle Saponaro. Del vehículo, que acabó con el capó destrozado, se bajaron cuatro menores que huyeron del lugar sin asistir a la mujer, que fallecería pocas horas después en el hospital por la gravedad de sus heridas.

Al poco, la policía italiana logró dar con los chicos: el niño de 13 años que conducía el coche, otro menor de 11 años, y dos hermanos, un niño de 12 y otra niña de 11 años. Las cámaras de vigilancia permitieron localizar a los jóvenes. El vehículo, un Citroën DS4, había sido robado la noche anterior a una familia de turistas franceses procedentes de Estrasburgo. Los chicos primero se escondieron en un centro comercial y horas más tardes se fueron a casa de sus familias, donde fueron arrestados por la policía.

Pero eso no queda ahí. Una vez fueron detenidos, los cuatro menores fueron devueltos a sus familias, dada la corta edad de los delincuentes. Sin embargo, la policía detectó que horas más tarde los niños habían ido a un supermercado a comprar víveres. Preparaban una segunda fuga.

Vueltos a encontrar

Así fue. Un dispositivo policial ha tenido que volver a detener a los fugitivos, aunque uno continúa en paradero desconocido. El miércoles por la noche, un día después del atropello que se cobró la vida de la vecina de Milán, las autoridades dieron con la niña de 11 años deambulando junto a la autopista, acompañada de su abuela.

Este jueves, otros dos hermanos fueron encontrados en un campo, en la vecina provincia de Turín. Precisamente, para evitar nuevas fugas, la policía ha decidido alejar a los niños de la familia, atendiendo a la legislación italiana que confiere esta posibilidad a las autoridades preceptiva autorización judicial.

Ahora solo queda un menor por arrestar, que continúa en paradero desconocido, según informan medios italianos.