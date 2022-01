La Armada rusa completa maniobras submarinos en el Mar de Noruega

Buques de la Flota del Norte de Rusia completaron ejercicios antisubmarinos en el Mar de Noruega, dijo el lunes el Ministerio de Defensa ruso, como parte de un ejercicio naval más amplio en medio de un enfrentamiento con Estados Unidos y la OTAN.

Los movimientos militares rusos están siendo observados de cerca por Occidente en un momento en que la acumulación de tropas cerca de su frontera con Ucrania ha provocado temores de un conflicto. Moscú ha negado que tenga planes de lanzar un ataque contra Ucrania.

El ministerio dijo en un comunicado que un crucero misilístico ruso y una fragata con la ayuda de un helicóptero especialmente equipado practicaron varias formas de localizar submarinos durante los simulacros.

Rusia está realizando ejercicios con más de 140 buques de todas sus flotas en los océanos Atlántico y Pacífico y los mares del Norte, Ojotsk y Mediterráneo.

El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, afirmó este domingo que Rusia no quiere vecino una guerra con Ucrania y subrayó que Moscú no amenaza al país. “No queremos la guerra, no la necesitamos para nada”, dijo Pátrushev, uno de los hombres más próximos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras depositar una ofrenda floral en el cementerio memorial Piskariov de las víctimas del bloqueo de Leningrado, en San Perterburgo, durante la II Guerra Mundial.

Según Pátrushev, exjefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), aquellos que pretenden imponer la guerra, sobre todo desde Occidente, se mueven por intereses egoístas. “Hoy dicen que Rusia que amenaza a Ucrania. No hay ninguna amenaza”, dijo el secretario del Consejo de seguridad ruso, citado por la agencia Interfax.