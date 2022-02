Pasea la cabeza decapitada de su esposa de 17 años tras un “asesinato de honor”

Voici Mona Heydari, mariée de force à 12 ans à son bourreau qui l'a décapitée et a posé, tout sourire, avec sa tête. Elle avait 17 ans et était mère d'un garçon de 3 ans. Cet homme sera-t-il condamné à une longue peine de prison? Non. La vie des femmes sous la #Charia en #Iran! https://t.co/lVxQPpYZ4L