Los seis momentos clave de la crisis entre Ucrania y Rusia

La actual crisis entre Ucrania y Rusia arrancó cuando los ucranianos salieron a la calle en noviembre de 2013 contra el entonces presidente, Viktor Yanukovich, por retirar su firma de un acuerdo de asociación con la UE. Aquella ola de protestas profundiza la división entre poeuropeos y prorrusos y despierta la ira del Kremlin, que teme perder a su hermano eslavo. Estos son los seis acontecimientos que marcan este enfrentamiento entre Kiev y Moscú.

1. Las protestas de Maidán

En noviembre de 2013, comenzó una serie de manifestaciones a gran escala en Ucrania, que luego se conocerían como las Protestas de Maidán. Las manifestaciones son una reacción al hecho de que el Gobierno pro-Kremlin de Ucrania retira su firma de un acuerdo de cooperación con la UE, lo que en la práctica haría que el país fuera menos dependiente de Rusia.

Las protestas culminaron en febrero de 2014, cuando más de cien personas fueron asesinadas a tiros en la plaza Maidán y sus alrededores en Kiev. Los acontecimientos que siguen a continuación suelen describirse como un terremoto político. El Gobierno dimite y el presidente Viktor Yanukovich huye del país. Más adelante en la primavera, el más pro UE Petro Poroshenko será elegido nuevo presidente de Ucrania.

2. La anexión de Crimea

Al mismo tiempo que Ucrania está siendo sacudida por las protestas de Maidán, los primeros informes de “hombrecitos verdes” están llegando a la península de Crimea. En febrero de 2014, soldados enmascarados sin designación de nacionalidad en sus uniformes tomaron el control de varios edificios importantes y depusieron al Gobierno local. El nuevo régimen llama a un referéndum -considerado por Occidente como ilegítimo- para unirse a Rusia. En el verano de 2015, el entonces primer ministro de Rusia anuncia que la península de Crimea se ha convertido en una parte totalmente integrada de Rusia.

3. La guerra en Donbás

En la región de Donbás, en el sureste de Ucrania, la huida de Yanukovich provoca nuevas manifestaciones entre sectores de la población que critican las protestas del Euromaidán. Estalla la lucha y los separatistas prorrusos toman el control de grandes áreas a lo largo de la frontera con Rusia. En abril de 2014, se proclaman dos repúblicas populares independientes: la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk. Occidente acusa a Rusia de financiar y armar a los separatistas, que han estado en guerra con Ucrania desde 2014.

4. Maniobras militares rusas

A principios de 2021, se intensificarán los combates en el Donbás. En marzo del mismo año, los primeros informes de movimientos de tropas rusas que llegan a la frontera con Ucrania. En abril de 2021, Putin anuncia que se realizarán importantes ejercicios militares a lo largo de la frontera con Ucrania. En noviembre del mismo año, el presidente de Ucrania señala que 100.000 soldados rusos están estacionados en el lado ruso de la frontera. En febrero de 2022, Rusia lanzó otro gran ejercicio militar en Bielorrusia, que también limita con Ucrania.

5. Exigencias de seguridad rusas

En diciembre de 2021, Rusia presentará una serie de requisitos de política de seguridad de alto nivel a Estados Unidos y la OTAN. Entre otras cosas, quiere garantías de que no habrá nuevas ampliaciones de la OTAN, lo que significaría que Ucrania, Suecia u otros países no podrán unirse en un posible futuro. Otro requisito es que la OTAN retire todas las armas y tropas desplegadas en los países que se unieron a la Alianza después de 1997, lo que incluiría gran parte de Europa del Este, incluidos Polonia, los países bálticos y balcánicos.

También Moscú exige promesas de que la OTAN no llevará a cabo operaciones en Ucrania, Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central y que las partes (Rusia, EE UU y la OTAN) no colocarán cohetes de corto y mediano alcance en áreas que les permitan llegar entre sí territorios de otros. Estados Unidos y la OTAN han respondido, pero no se conoce en detalle el contenido de las respuestas. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo en enero que Rusia no había recibido una respuesta positiva de Estados Unidos con respecto al “problema principal” de las garantías de seguridad.

6. Reconocimiento de Lugansk y Donetsk

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoce las regiones de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania como Estados independientes el lunes 21 de de febrero. Un par de horas más tarde, la UE, Reino Unido y EE UU responden con la promesa de sanciones. Más tarde, los ministros de Asuntos Exteriores europeos acuerdan un paquete que, según el Alto Representante, Josep Borrell, dañará gravemente a Rusia. A continuación, Putin ordena al Ejército ruso que entre en las áreas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk.