Qué crímenes de guerra se están cometiendo en Ucrania. ¿Serán castigados?

Un crimen de guerra es una violación de las protecciones establecidas por el Derecho Internacional Humanitario para defender a los más indefensos de un conflicto armado. El maltrato a un prisionero de guerra, el asesinato de un civil o la perpetración de un genocidio, por ejemplo, se incluyen dentro de lo que el Derecho Internacional denomina “crimen de guerra”. La violación de estos convenios internacionales -que están incluidos en la Convención de Ginebra y en el Estatuto de Roma- son perseguidos, investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional de La Haya.

En el caso del conflicto entre Moscú y Kiev, ya hay algunas causas abiertas desde que se iniciaron las tensiones allá por el año 2013. En aquel momento tuvieron lugar las protestas del Maidán, en las que el entonces presidente ucraniano, Víctor Yanukovich, reprimió con una inusitada violencia a los manifestantes pro-europeos. También hay otros casos abiertos desde el año 2014, cuando Rusia se anexionó la Península de Crimea y cuando comenzaron las hostilidades en la región del Donbás.

Manifestación en Madrid contra la ivansion y la guerra de Rusia a Ucrania. Numerosas pancartas en contra de Putin así como del no a la guerra y la exigencia de Paz | Fotógrafo: Jesús G. Feria FOTO: Jesús G. Feria La Razon

La fiscal de la Corte Penal Internacional en diciembre de 2020, Fatou Bensouda, aseguró que había indicios de que en Ucrania “se han cometido una amplia gama de conductas que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad dentro de la jurisdicción de la Corte”. Sin embargo, en aquel momento los fiscales del tribunal aún no habían solicitado una investigación a gran escala. Pero esto ha cambiado:

Ayer, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, afirmó que ya hay indicios suficientes que permiten abrir una investigación exhaustiva sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad que están teniendo lugar en Ucrania: “Dada la expansión del conflicto en los últimos días, es mi intención que esta investigación abarque también cualquier nuevo presunto crimen que caiga dentro de la jurisdicción de mi oficina y que sea cometido por cualquier parte del conflicto y en cualquier parte del territorio de Ucrania”, decía el fiscal.

¿Qué crímenes de guerra podrían estar teniendo lugar?

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció ayer que los bombardeos rusos sobre la ciudad de Járkov constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional. Porque “Járkov es una ciudad pacífica. Hay zonas residenciales pacíficas, sin instalaciones militares. Decenas de relatos de testigos demuestran que no son disparos perdidos sino una destrucción intencionada. Los rusos sabían dónde disparaban”, explicó el mandatario ucraniano.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una rueda de prensa el pasado 28 de febrero | Fuente: Presidencia de Ucrania /Europa Press FOTO: PRESIDENCIA DE UCRANIA PRESIDENCIA DE UCRANIA

Entre los testigos está el alcalde de la ciudad, Igor Terekhov, que corroboró la acusación de Zelenski y explicó que varios civiles han muerto durante los ataques a Járkov: “Han muerto cuatro personas que salieron del refugio para conseguir agua. Una familia de dos adultos y tres niños se quemó viva dentro del coche. Es terrible”, lamentaba el funcionario.

Según Amnistía Internacional, “el Ejército ruso ha mostrado un flagrante desprecio por la vida de los civiles mediante el uso de misiles balísticos y otras armas explosivas con efectos de área amplia en áreas densamente pobladas. Algunos de estos ataques pueden constituir crímenes de guerra. El Gobierno ruso, que afirma falsamente que utiliza únicamente armas guiadas de precisión, debe asumir la responsabilidad de estos actos”, ha afirmado Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Este organismo de defensa de los Derechos Humanos también denunció que ha registrado el ataque a cuatro escuelas y dos hospitales (entre otros edificios civiles). Uno de estos casos tuvo lugar en la mañana del viernes 25 de febrero: “Una escuela preescolar en el noreste de Ucrania fue atacada con municiones en racimo ampliamente prohibidas, mientras los civiles se refugiaban en el interior, matando a tres de ellos, incluido un niño, e hiriendo a otro niño”, decía AI en un comunicado.

“Mientras caminaba con mi esposa, hubo explosiones inmediatas”, decía un hombre mayor a un contacto de Amnistía Internacional sobre el terreno. “¿Ves? Todo el mundo está cubierto de sangre, todo. Míralo… [improperio], me mata el hecho de que sea un jardín de infantes. ¿Qué es eso a lo que disparan?, ¿a algún objetivo militar?, ¿Dónde está?”, se preguntaba.

Un niño procedente de Ucrania a su llegada a la estación de tren de Przemysl (Polonia) | Fuente: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press FOTO: Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Desde Amnistía Internacional explican que “el ataque parece haber sido llevado a cabo por las fuerzas rusas, que operaban en las cercanías y que tienen un vergonzoso historial de uso de municiones en racimo en zonas pobladas”.

Human Rights Watch (HRW) -por su parte- también aseguró el sábado, que otra bomba de racimo impactó a las afueras de un hospital en Vuhledar, en la región de Donetsk (este de Ucrania); lo que causó la muerte de cuatro civiles y dejó diez heridos, seis de ellos trabajadores sanitarios: “Este ataque cruel ha matado y herido a civiles, y dañado un hospital”, expresó en un comunicado el director de armas de HRW, Steve Goose; que llamó a las fuerzas rusas a que dejasen de usar munición de racimo y a “frenar los ataques ilegales con armas que matan y mutilan de manera indiscriminada”.

Y es que, las bombas de racimo son -por definición- el arma ideal para perpetrar este tipo de ataques indiscriminados. La principal característica de este tipo de armamento es que contiene en su interior muchas bombas de menor dimensión -pero con un poder destructivo enorme, capaces incluso de perforar vehículos blindados- que al ser liberadas se reparten en un perímetro muy amplio. Lo que impide que pueda controlarse dónde caen los proyectiles. Por eso, el uso de este tipo de bombas de racimo supone un claro crimen de guerra.

Si -efectivamente- se prueba que Rusia ha bombardeado varias instalaciones civiles sin una justificación suficiente desde el punto de vista táctico y militar; entonces, estaríamos frente a un crimen de guerra recogido por el artículo 8 del Estatuto de Roma; donde se incluyen varios comportamientos que podrían encajar a la perfección en las acusaciones que se le hacen a Rusia: “Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares”; “La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente”; “El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud de los civiles”; “Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares”; (...).

Vista de una calle tras un bombardeo ruso en Kharkiv, Ucrania, el pasado 1 de marzo de 2022 | Fuente: EFE / Sergey Dolzhenko FOTO: SERGEY DOLZHENKO EFE

Asimismo, la embajadora ucraniana en Washington, Oksana Markarova, también acusó a Rusia de haber utilizado ‘bombas de vacío’ durante su ofensiva; algo que está terminantemente prohibido por la Convención de Ginebra y por el Derecho Internacional Humanitario. Aunque no ha dado ningún detalle sobre dónde y cuándo habrían sido utilizadas.

El uso de este armamento -según Markarova- solo podría significar el interés de Moscú por la “devastación” de Ucrania. Por ello, la embajadora solicitó una mayor asistencia militar al secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken; que respondió con el anuncio del envío de 350 millones de dólares en equipamiento militar adicionales.

Bombas termobáricas o de vacío

Las ‘bombas termobáricas’ o ‘bombas de vacío’ son unos proyectiles que están compuestas de dos cargas explosivas. En la primera explosión, el combustible que tiene la bomba en su interior se dispersa por el aire como una nube de gas; y en la segunda explosión, se prende la llama. Lo que hace que el gas alcance unas temperaturas enormes (pueden llegar hasta los 3.000 ºC) y que tenga lugar una onda de choque de tres megapascales que lo destruye todo a su paso.

Bomberos intentan apagar un fuego de un edificio civil bombardeado, en una zona residencial, a 26 de febrero de 2022, en Kiev (Ucrania) | Fuente: Diego Herrera / Europa Press FOTO: Diego Herrera Europa Press

Las bombas de vacío se suelen utilizar para “vaciar” espacios cerrados, como túneles, cuevas o búnkeres; porque la explosión alcanza unas temperaturas tan altas, que deja sin oxígeno cualquier estancia, haciendo que la gente muera por la asfixia... y no por la explosión per sé.

El Ministerio de Defensa Ruso -por su parte- ha desmentido todas estas acusaciones: “Los militares rusos toman todas las medidas necesarias para evitar víctimas entre la población civil”, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa Ruso, Ígor Konashenkov; que a su vez acusó al Ejército ucraniano de emplazar artillería en zonas pobladas, para usar a la población civil como un ”escudo humano”.

La realidad es que -por ahora- todas estas acusaciones no son más que eso... acusaciones. Sin embargo, si se prueba la implicación de alguna de las partes en algún crimen de guerra, podría haber consecuencias... ¿o no?

¿Habrá consecuencias?

El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el pasado 2016 revocar la firma de la Federación Rusa del Estatuto de Roma; lo que dejó a las autoridades del país fuera de la jurisdicción del Tribunal de La Haya. Sin embargo, Ucrania sí que se ha adherido al convenio. Por ese motivo, cualquier crimen de guerra que se cometa en territorio ucraniano sí que podría ser jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Tal y como explica en una entrevista con el diario LA RAZÓN el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, “es lo mismo que ocurre de Israel y Palestina. Israel no se ha suscrito al Estatuto de Roma, pero al haberse suscrito Palestina; todos los crímenes penados por el Derecho Internacional que se puedan haber cometido en el territorio palestino, ya sean cometidos por Hamás, por la autoridad palestina o por Israel, pueden ser perseguidos”.

Una joven a su llegada de Ucrania en la estación de tren de Przemysl (Polonia) | Fuente: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press FOTO: Alejandro Martínez Vélez Europa Press

No obstante, hay una cuestión diferente; y es que los países entreguen a las personas acusadas. Para el director de la sección española de AI, “lo importante es que los crímenes de guerra son crímenes imprescriptibles. Es decir, son amenazas que se sostienen en el tiempo y que en cualquier momento pueden reactivarse. Hemos visto -por ejemplo- en el caso de Siria (que cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad) que se negó a entregar a los perpetradores. Y sin embargo, se ha podido juzgar a varios de ellos en Alemania. Precisamente porque se ha logrado que fuesen llevados hasta un tribunal alemán”, explicaba.

“No es solo la Corte Penal la que debe juzgar. Al ser crímenes ‘erga omnes’, es decir, crímenes contra todos nosotros, los más graves que se pueden cometer; cualquier juez de cualquier lugar del mundo puede abrir una investigación... siempre que la legislación del país establezca la justicia universal. Y cerca del 80% de los países del mundo tienen su legislación adecuada a la leyes internacionales. Por lo tanto, existe una posibilidad grande de que estos perpetradores puedan ser atrapados en algún momento”.

Para Beltrán, “ahora lo más importante que debemos hacer es evitar cualquier sufrimiento posible de la población civil. Pero si se produce, hay que documentarlo muy bien para que luego esa documentación sirva de apoyo en cualquier tribunal del mundo y en la Corte Penal Internacional” (...).

Una mujer mayor a través de una ventana rota de un edificio residencial, dañado como resultado de un bombardeo, en Donetsk, República Popular de Donetsk | Fuente: Ilya Pitalev / Sputnik FOTO: Ilya Pitalev / Sputnik / ContactoPhoto Ilya Pitalev / Sputnik / Contact

Por este motivo, la organización de defensa de los Derechos Humanos, además de recoger cualquier testimonio sobre crímenes de guerra, también ha pedido que se envíe un relator de las Naciones Unidas para que vigile lo que está ocurriendo en Ucrania. “Pero no solo en Ucrania -matiza Esteban Beltrán- sino también en Rusia. Porque en los últimos días ha aumentado la represión... que ya era grande. Estamos hablando de más de 5.800 personas detenidas, estamos hablando de censura a los medios de comunicación por órdenes estrictas de los órganos reguladores, (...)”.

Para el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, “la no impunidad es el camino más seguro a la Paz”.