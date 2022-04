Zelenski visita Bucha tras la matanza a sangre fría de más de 300 civiles

El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, visitó esta lunes la ciudad de Bucha, liberada por las tropas ucranianas tras las evidencias de que las unidades rusas mataron a sangre fría a más de 400 civiles cuyos cadáveres quedaron esparcidos por las calles de esta localidad de 30.000 habitantes situada a las afueras de Kiev. El presidente ucraniano inspeccionó la carretera con equipos rusos destruidos y habló con los vecinos de la castigada ciudad, según informó el canal Telegram del Servicio Ruso de Noticias de la BBC.

Los servicios funerarios de la ciudad han localizado y enterrado a unos 340 cadáveres de civiles encontrados en sus calles. Las autoridades de Kiev denunciaron la masacre cometida por el ejército ruso en esa ciudad del norte del país, que fue asediada y bombardeada durante semanas y en la que, al ser recuperada por las tropas del país, se encontraron cientos de cadáveres en sus calles, la mayoría de ellos civiles.

Según el diario Pravda, que cita fuentes de los servicios funerarios de este surburbio kievita, “en total se han encontrado entre 330 y 340 cuerpos en Bucha, pero hay más”, precisó. “Recogimos 15 cuerpos de la calle Yablunska cuyas manos habían sido atadas y que habían recibido un disparo en la cabeza. Hoy [el 3 de abril] encontramos 30 cuerpos”, describieron las fuentes.

Según Serhiy, otro empleado del servicio funerario de Bucha que también cita el diario local, los trabajadores están sobrepasados y no pueden seguir con estas tareas de recuperación de cuerpos. “Mañana tenemos que visitar al menos 20 direcciones más. Muchas personas están enterradas en patios y parcelas. No podemos decir el número exacto. Todavía no tenemos listas completas. Ya hemos enterrado a alrededor de 350 personas”, insistió.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, indicó este domingo que los civiles sin vida hallados en las calles de Bucha “tenían las manos atadas a la espalda”, tal y como puede verse en las fotografías difundidas por medios internacionales. El presidente Zelenski calificó anoche en una televisión estadounidense de “genocidio” contra el pueblo ucraniano lo que está haciendo Rusia.