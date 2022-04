Por qué necesitamos sistemas antiaéreos

Habiendo analizado los pronósticos del impacto de las sanciones occidentales contra Rusia, así como el ritmo y la calidad de la ayuda militar a Ucrania, estas son las principales conclusiones:

1- Las sanciones contra la Federación Rusa no son suficientes para detener la guerra en una perspectiva de corto plazo. Básicamente, tienen un carácter personal y no influyen en nada. Sí, Estados Unidos y Reino Unido se negaron a importar petróleo y gas rusos. Pero esta es una pequeña parte de las exportaciones rusas.

Además, debido al rápido aumento de los precios del gas y el petróleo desde el verano pasado y tras el inicio de una invasión a gran escala, las ganancias de Rusia pueden incluso crecer a finales de año.

2- Sin la imposición de un veto al suministro de petróleo y gas desde la Unión Europea, principalmente la energía que compra Alemania, Países Bajos y Francia, la economía rusa sufrirá, pero no sufrirá un «default».

3-Aunque Occidente decidió congelar las reservas de divisas rusas, Estados Unidos ha permitido que Rusia pague sus obligaciones de deuda. Recientemente, el Tesoro de Estados Unidos ha cerrado esa «ventana». Pero con los 150.000 millones de dólares que Moscú tiene en China, Rusia podrá mantenerse a flote hasta al menos fin de año. Otros 150.000 millones están nominados en oro, pero hasta ahora los intentos de vender el oro no han tenido éxito. Putin se ha estado preparando para una guerra a gran escala durante mucho tiempo, a diferencia del gobierno de y las autoridades de Ucrania.

4- La ayuda de Occidente es extremadamente importante para nosotros y dependemos mucho de ella. Pero, por decirlo suavemente, es insuficiente y son simplemente «migajas» de la mesa del bar en comparación con lo que entregan a Rusia a diario. Solo la UE pagó más de 35.000 millones de euros desde el inicio de la invasión. A Ucrania le han dado armas por valor de solo mil millones de euros. El resto es ayuda humanitaria.

5- Los suministros de Estados Unidos, Turquía y Reino Unido no compensan nuestras pérdidas en los campos de batalla durante este tiempo. El principal problema es la renuencia a proporcionar sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de largo alcance. Es en el aire donde Rusia tiene una ventaja significativa, lo que le permite infligir las principales pérdidas en la infraestructura militar y civil de Ucrania, además de matar a civiles.

6- Nuestros principales aliados militares (en términos de potencial militar y volumen de ayuda) son Reino Unido, EEUU, Polonia y Turquía. Reino Unido ya comenzó a suministrarnos misiles antibuque y decidió suministrar artillería de largo alcance. Esto es muy importante, ya que los ocupantes rusos continúan lanzando ataques con misiles casi sin obstáculos desde sus barcos, destruyendo la infraestructura militar y los depósitos de petróleo. No escribiré sobre la efectividad de los drones turcos Bayraktars. Es un hecho bien conocido.

Pero la administración de Joe Biden está evitando el envío de sistemas de defensa antimisiles y de defensa aérea de amplio alcance, lo que podría ayudarnos a asegurar el espacio aéreo. El presidente de EEUU ha dicho que la guerra se puede prolongar durante años.

7- Si se observa la perspectiva a corto plazo, e incluso a más largo plazo, Ucrania no podrá resistir los ataques aéreos de manera efectiva. Una parte importante de los sistemas de defensa aérea y antimisiles ha sido destruida, aunque la parte ucraniana, por razones obvias, no ofrece datos precisos. La propaganda rusa hace un mes informó que fue destruido por completo, pero esto es mentira. Pero los aviones rusos ya no vuelan tan bajo y, por lo tanto, es más difícil derribarlos que en los primeros días de la guerra.

8- El ejemplo más llamativo de la vulnerabilidad de las ciudades sin defensa aérea y sistemas de defensa antimisiles es Mariupol, que los ocupantes rusos, con la ayuda de bombardeos, borraron de la faz de la Tierra. El heroísmo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el Batallón Azov y los marines es un verdadero milagro que permitió no solo sobrevivir a Kiev, Jarkov, Nikolaev y Odesa, sino que también es la razón principal del fracaso de la estrategia de la «guerra relámpago» de Putin. Pero el envío de más armas se acabará y entonces los rusos podrán reanudar la ofensiva fuera del Donbás.

9- Hasta ahora, el objetivo principal de los ocupantes rusos es la captura de Mariupol, el cerco y la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbás. Es allí donde se concentran el grueso de las Fuerzas Armadas. Si se logra este objetivo, en las negociaciones en Turquía, la delegación rusa recibirá argumentos adicionales y estará en una mejor posición. Rusia prepara ahora una ofensiva en el Donbás, equipando y trasladando aquellas unidades que ha retiradas de las regiones de Kiev, Chernigov y Sumy. La ofensiva en el Donbás comenzará en unos días.

10- Es muy importante que las autoridades ucranianas hayan comenzado a evacuar a la población de las regiones de Jarkov, Lugansk y Donetsk porque será una batalla decisiva en esta fase de la guerra.