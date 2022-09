La polémica “consulta nacional” de Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves el lanzamiento a partir de la semana próxima de una “consulta nacional muy amplia” en línea para generar debate sobre los grandes retos del país y hacerlo con transparencia.

Emmanuel Macron, que inauguró una nueva instancia de concertación bautizada Consejo Nacional de la Refundación (CNR) que ha recibido críticas casi unánimes de la oposición política por intentar puentear el Parlamento, justificó su iniciativa en nombre de la innovación y para responder a “la demanda democrática”.

A su parecer, eso pasa por dos vías, la consulta en línea y la posible organización de referendos en el futuro, una opción que el presidente ya barajó durante su primer mandato (2017-2022) pero que no se llegó a materializar.

“Quiero poner a nuestros compatriotas en el centro de las grandes decisiones de la nación”, afirmó.

Defendió la creación del CNR que permitirá “lanzar una acción concreta en los próximos meses” con formatos locales y criticó a los que se negaron a acudir al acto de presentación de esta instancia en Marcoussis, donde se encuentra el centro de entrenamiento de la selección de rugby.

Lo cierto es que la oposición, de la extrema derecha a la extrema izquierda, estuvieron ausentes. El presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher del partido Los Republicanos (LR), había justificado su ausencia haciendo hincapié en que la democracia representativa tiene su encarnación en el Parlamento.

Sí que estuvieron en Marcoussis representantes de algunos sindicatos (CFDT, CFTC y Unsa) pero también faltaron otros (CGT o FO).

Macron se esforzó en señalar que “cuando no se está, luego no hay que decir que no te han consultado, que es demasiado vertical, que esto y lo otro. Hay una fórmula de sentido común según la cual los ausentes siempre se equivocan”.

Para dar continuidad al CNR, el jefe del Estado ha puesto al frente a uno de sus más fieles sostenes, el veterano ex ministro centrista François Bayrou, alcalde de la ciudad de Pau.

Hay una serie de temas de discusión que se han adelantado y que son alcanzar el pleno empleo, reformar el sistema educativo y sanitario, abordar el envejecimiento de la población y la transición ecológica.

La primera ministra, Élisabeth Borne, es la encargada de presidir una reunión esta tarde para fijar la lista y la forma de proceder con un calendario.