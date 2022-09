Carlos III rinde un sentido tributo a su madre: “Prometo servir con lealtad, respeto y amor”

El rey Carlos III ha rendido un sentido homenaje a su madre la reina Isabel II en su primer discurso como rey de Inglaterra. “Os hablo hoy con sentimientos de profundo dolor”, comenzó a hablar el nuevo jefe del Estado en su alocución, seguida por millones de personas dentro y fuera de Reino Unido. “A lo largo de su vida, su Majestad la Reina, mi querida madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia. Le debemos la deuda más sincera que una familia podría tener con su madre, por su amor, afecto, guía y ejemplo”.

El rey, de 73 años, grabó el discurso en el Salón Azul del Palacio de Buckingham, después de viajar desde el Castillo de Balmoral a Londres. En el mensaje, el monarca habló del nuevo papel que tendrá la reina consorte, su esposa Camilla, y su hijo Guillermo, heredero de la Corona.

Pero el núcleo central de su discurso fue para su madre: “Ella hizo sacrificios al deber. Su dedicación y devoción como soberana nunca vacilaron, en tiempos de cambio y progreso, en tiempos de alegría y celebración, y en tiempos de tristeza y pérdida”.

El rey Carlos III ha recordado como “en su vida de servicio vimos ese amor perdurable por la tradición junto con ese abrazo intrépido al progreso que nos hace grandes como nación”. Y añadió: “El afecto, la admiración y el respeto que inspiró se convirtieron en un sello distintivo de su reinado”.

Como empezó su reinado

El nuevo monarca echó la vista atrás para hablar del compromiso de su madre con la corona: “Además del dolor personal que siente toda mi familia, también compartimos con muchos de ustedes en el Reino Unido, en todos los países donde la Reina fue jefa de Estado, en la Commonwealth y en todo el mundo, un profundo sentimiento de gratitud. por los más de 70 años en los que mi madre como Reina sirvió al pueblo de tantas naciones. En 1947, en su cumpleaños número 21, se comprometió en una transmisión desde Ciudad del Cabo a la Commonwealth a dedicar su vida, ya sea a corto o largo plazo, al servicio de su pueblo. Eso fue más que una promesa. Fue un profundo compromiso personal, que definió toda su vida”.

El compromiso del rey

Carlos III dijo sentir la misma “devoción tan inquebrantable” que su madre en el pasado: “Yo también me comprometo solemnemente durante todo el tiempo restante que Dios me conceda, a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación. Dondequiera que viva en el Reino Unido o en los reinos y territorios de todo el mundo y cualquiera que sea su origen y creencias, me esforzaré por servirle con lealtad, respeto y amor, como lo he hecho a lo largo de mi vida”.