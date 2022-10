La elaborada huida de Rusia de la ex modelo de Playboy y ahijada de Putin

Ksenia Sobchak, de 40 años, era uno de los personajes más populares de Rusia. Portada de Playboy, concursante de Gran Hermano y dueña de varios medios de comunicación contrarios al Kremlin, era conocida como la Paris Hilton de Moscú. Guapa, adinerada y rebelde. Pero con el estallido de la guerra todo ha cambiado. Sobchak, que se presentó a las elecciones presidenciales en 2018 y quedó en cuarto lugar, sufrió ayer un exhaustivo registro en su lujosa casa de campo situada a las afueras de la capital.

Pero la política y modelo tenía todo previsto por si algo así ocurría. Tenía en su poder un pasaporte israelí, algo que había negado al inicio de la guerra tras una visita realizada al país. Un oficial de alto rango la advirtió que corría peligro y que su detención podría ser inminente, así que puso en marcha su plan de fuga. Compró varios billetes de avión para Turquía y para Dubái, aunque su verdadera intención era viajar en coche hasta Bielorrusia, como paso previo a llegar a Lituania, el estado satélite un país de la Unión Europea y miembro de la OTAN.

Ksenia Sobchak FOTO: Alexander Zemlianichenko AP

Así lo confirman unas imágenes filtradas a través de Telegram, en las que se le a Sobchak caminando con una gorra, acompañada de un hombre que va vigilando alrededor por si eran descubiertos. Cuando van a pasar delante de la cámara, él le pide a ella que baje la cabeza para no ser identificada. Pasaron el control de pasaportes de la frontera Bielorrusia a las 13:32 horas del miércoles, solo 36 minutos antes de que los medios rusos anunciaran su fuga. En vídeo, se escucha a un oficial fronterizo preguntando a dónde se dirige: “A Lituania”, responde ella. Después, cruza la frontera acompañada de dos militares.

En la mañana de hoy. Lituania ha confirmado que Sobchak había entrado en el país con un pasaporte israelí. Darius Jauniškis, director lituano del Departamento de Seguridad del Estado, dijo a radio Zhinyu Radijas que Sobchak tiene ciudadanía israelí, lo que significa que puede permanecer allí sin visa durante 90 días. “Hasta ahora no tenemos información de inteligencia de que ella pueda representar una amenaza para el estado lituano”, dijo. “Si hubiera tal información, por supuesto, se tomarían ciertas medidas”.

El presidente ruso saluda a Ksenia Sobchak, durante una reunión con los opositores previa a las elecciones presidenciales de 2018 FOTO: Yuri Kadobnov AP

A pesar de que los medios rusos anunciaron la fuga, las autoridades bielorrusas no hicieron nada por evitar su salida, a pesar de que hay abierta una investigación contra ella por la que podría ser condenada a 15 años de prisión. Dado lo insólito de la decisión, son muchos los medios que apuntan a que la fuga contaba con la aprobación de Putin, que la conoce desde que la infancia y llegó a asistir a su bautizo, por lo que existen muchos rumores de que Sobchak sea su ahijada

Además, su padre, Anatoly Sobchak, fue profesor de derecho y mentor de Putin. Fue el responsable de meter al presidente ruso en la política como adjunto suyo en la alcaldía de San Petersburgo. De hecho, Putin estuvo en el funeral de Anatoly en el año 2000 acompañando a su hija.

Ksenia Sobchak fue portada de Playboy y concursante de Gran Hermano. En Rusia la conocen como la Paris Hilton de Moscú FOTO: La Razón (Custom Credit)

Registro policial

Las autoridades rusas registraron la mansión de la exmodelo a la que acusan de “complot de chantaje” por “difundir falsedades sobre agencias gubernamentales”. Kirill Sukhanov, director comercial de una de las empresas de Sobchak, fue detenido ayer en su casa. Sobchak salió al paso de las acusaciones y dijo que “Kirill es un hombre de negocios y nuestro publicista. Todo nuestro equipo ve esto como una opresión aún mayor contra los medios de comunicación en el país. No tienen nada que escarbar sobre nosotros. Constantemente detienen a nuestros periodistas. No tienen ninguna prueba y eso nos enfurece.

Hasta ahora, a diferencia de muchos medios de comunicación y figuras políticas de la oposición, Sobchak no había huido porque decía que “Soy rusa, soy ciudadana de Rusia. Yo no emigro a ningún lado, no tengo otra ciudadanía”. Pero ante las informaciones de fuentes gubernamentales de que su detención estaba cada vez más cerca decidió poner en marcha su plan para poder ponerse a salvo.