Cómo aislar a Rusia en la comunidad internacional

El 15 de noviembre, mientras los líderes de las diecinueve economías más grandes del mundo se reunían en Indonesia, donde el presidente Putin de Rusia envió a su anciano ministro de Exteriores, el Ejército ruso llevó a cabo su ataque aéreo más intenso contra Ucrania, que involucró cerca de cien misiles. y drones por valor de casi 1.000 millones de dólares. Los líderes mundiales condenaron el ataque e incluso se reunieron para una sesión especial después de que dos misiles de origen no claro impactaron en territorio polaco, pero no se ha expresado nada más que serias preocupaciones.

Rusia en los últimos meses se convirtió en el Estado canalla más peligroso del mundo: con un liderazgo constantemente mentiroso; negligencia total de las normas y leyes internacionales de conducta bélica; reservas masivas de armamento; y, por último, pero no menos importante, grandes arsenales nucleares, abrió un capítulo completamente nuevo en la historia militar mundial. Desde tiempos inmemoriales, cualquier Estado que avanza contra otro, debe ser confrontado por una coalición, derrotado y llevado ante la justicia. Sucedió decenas de veces en diversas formas. Pero en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, ninguna de las palancas obvias (sanciones, restricciones comerciales, armar al ejército ucraniano, etc.) parece lo suficientemente efectiva, mientras que la confrontación directa sigue fuera de discusión.

Antes de 2022, los ‘estados rebeldes’ (término acuñado durante la era de George W. Bush) eran aquellos que desafiaron abiertamente los principios occidentales y la seguridad global (como Irak, Cuba, Irán o Corea del Norte), pero los desafiaron y no los violaron. . Se pensó que Irak estaba creando las armas de destrucción masiva, pero no las ha usado contra sus vecinos. Corea de Norte probó sus dispositivos nucleares, pero no abrió fuego contra Corea del Sur y nunca agredió a Japón. En el caso de Rusia, una poderosa potencia nuclear inició una guerra a gran escala y no tiene intención de detenerla o terminarla. El presidente Putin actúa cada vez con más violencia, librando la guerra contra la población civil, torturando a los prisioneros de guerra y reubicando a decenas de miles de ciudadanos ucranianos en Rusia. Y el problema más grave es que no se puede hacer casi nada contra él.

Las sanciones económicas no son demasiado efectivas y los diferentes tipos de embargos solo están acercando a Rusia a China, que incluso después de las conversaciones de Biden-Xi en Bali no parece el mejor amigo de Occidente. Occidente no está dispuesto a cortar todo el comercio con Rusia, ya que sigue dependiendo de los suministros de energía (en este sentido, un “tope del precio” del petróleo parece un paso atrás respecto a la decisión anterior de prohibir los envíos rusos a partir del 5 de diciembre). La oposición rusa se ha convertido en una comunidad de emigrantes con poca influencia en las políticas internas y cero posibilidades de iniciar protestas importantes dentro del país. Cualquier tipo de ataque militar directo a las instalaciones rusas por parte de las fuerzas de la OTAN, o incluso proporcionar a Ucrania una defensa aérea eficaz operada por oficiales occidentales, sigue siendo totalmente irreal. Entonces, el mundo todavía tiene que suministrar armas a Ucrania mirando cómo los rusos controlan la infraestructura, las ciudades y las empresas industriales de Ucrania.

Un punto ahora está claro: a Rusia no se le permitirá regresar al sistema internacional durante años, si no décadas. Su petróleo se venderá de forma encubierta, sus importaciones cruciales se introducirán de contrabando en el país, su economía se tambaleará y sus ciudadanos se convertirán en los más discriminados del mundo. Ahora es el pícaro más destacado, pero sigue siendo el que no puede ser llamado a rendir cuentas. Tal situación debe abordarse a nivel mundial, en primer lugar mediante la formalización del estatus de canalla de Rusia. No se trata de evitar tomarse “fotos familiares” con representantes rusos en cumbres mundiales, se trata de algo mucho más importante.

Primero, aconsejaría expulsar a Rusia de Naciones Unidas. Todos vimos que la posición rusa es apoyada por solo un puñado de Estados en las sesiones de la Asamblea General. Esta propuesta no es una broma: la Asamblea General tiene derecho a expulsar o suspender a un miembro de la ONU según el art. 12.1 de la Carta por la llamada supermayoría (2/3 de los votos más uno) que es fácil de consolidar.

La Carta exige que el asunto sea llevado a la Asamblea General por el Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene poder de veto, pero la misma Carta dice, en el art. 27.3 que si el Consejo de Seguridad está deliberando sobre un asunto relacionado con uno de sus miembros, “una parte en una disputa se abstendrá de votar conforme al párrafo 3 del artículo 52″. Entonces, con Rusia teniendo que expresarse y China absteniéndose, Rusia es expulsada y las capacidades de la ONU, anuladas por los vetos de Moscú, serían restauradas.

En segundo lugar, la comunidad internacional puede tratar de consolidar la diáspora rusa, por ejemplo, ofreciendo un tipo especial de pasaportes a los rusos que han huido del país y que están dispuestos a denunciar sus vínculos con la junta criminal de Putin (se han tomado algunas medidas). ya tomado por esos emigrados rusos que establecieron una ‘Secretaría de los rusos europeos’ en Bruselas con el objetivo de crear una comunidad mundial de los rusos que no quieren estar asociados con el régimen actual, pero no quieren asimilarse y disolverse en las sociedades occidentales tampoco. Como un Estado es capturado por una pandilla, el mundo puede tener buenas razones para reunir a todos aquellos que intentan oponerse abiertamente evitando discriminarlos como parte natural del estado criminal.

En tercer lugar, parece que las principales potencias deberían prepararse para un “mundo sin Rusia”. Dado que durante casi treinta años la Federación Rusa se ha movido por el camino de la decadencia industrial, orientándose cada vez más hacia una economía de productos básicos puros, un embargo comercial total arruinará su economía en varios años, pero aquí Occidente debería elaborar una estrategia para aislar a Rusia que necesitaría la cooperación entre EE UU, China, Europa, Turquía, Japón e India, entre todos los actores importantes en la escena económica mundial. Puede parecer demasiado ambicioso, pero yo diría que nada consolida las grandes potencias con tanta eficacia como la confrontación con otro(s). Domar a Rusia puede convertirse en un denominador común incluso para los países competidores, ya que tanto EE UU como China están interesados en un mundo ordenado en lugar de uno caótico.

Preparándose para la guerra actual hace bastante tiempo, el Kremlin inició debates sobre ‘El juego sin reglas’ amenazando al mundo con optar por él si no se adoptan sus propias reglas. Creo que los pícaros deben ser confrontados solo a través de la creación de un nuevo conjunto de reglas que puedan sustituir la arquitectura mundial actual, y las grandes potencias deben comenzar a trabajar en dicho sistema. El sistema global, diría yo, no puede abarcar todo; si lo hace, descuida la diferencia fundamental entre el bien y el mal. Entonces, si Rusia opta voluntariamente por salirse del sistema anterior, intentemos crear otro sin su participación...

Vladislav Inozemtsev es el director del Centro de Estudios Postindustriales de Moscú