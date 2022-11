Zelenski: “Podemos quedarnos sin dinero, sin gasolina, sin agua caliente, sin electricidad, pero no sin dignidad”

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró hoy en un videomensaje con motivo del Día de la Dignidad y la Libertad que el pueblo ucraniano vencerá y preservará su libertad y su independencia. “Lo superaremos todo. Sobreviviremos. Venceremos”, dijo el presidente, quien agregó: “Podemos quedarnos sin dinero, sin gasolina, sin agua caliente, sin electricidad, pero no sin libertad, y eso no ha cambiado.”

El líder ucraniano agregó que su pueblo ha pagado y sigue pagando “un precio muy alto por la libertad”. Afirmó que todo el mundo ha visto la clase de gente que son los ucranianos, “dispuestos a dar lo último”, “dispuestos a aguantar hasta el final”. “No perdieron la dignidad. La valentía. La fe en sí mismos. Y se unieron. Para no perder la libertad. Para no perder la independencia. Para no perder Ucrania”, agregó.

Destacó que “a los combatiente empedernidos” se unen músicos, actores, campeones olímpicos, informáticos, científicos, empresarios, “cientos de miles de ucranianos que no subieron al avión, sino que hicieron cola en la oficina de registro y alistamiento militar” y “codo con codo” defendieron el sueño de “una Ucrania libre para siempre”.

“Todo el mundo ha visto qué clase de ciudadanos tenemos”, de médicos, bomberos, rescatistas, trabajadores ferroviarios, trabajadores de la energía y agricultores, de “voluntarios y personas solidarias” y de niños, agregó. Señaló que aunque mucho está cambiando actualmente en el país, en Europa y en el resto del mundo, los ucranianos siguen defendiendo los valores de la dignidad y de la libertad. “Algunas cosas no cambian. Esta es la respuesta a la pregunta de quiénes somos los ucranianos y qué es lo más importante para nosotros”, dijo.

La dignidad y la libertad son “dos valores, inextricablemente entrelazados”, agregó, “como las orillas derecha e izquierda del Dnipro”, “como los colores azul y amarillo” de la bandera, “como las letras de Chubynskyi y la música de Verbytskyi” del himno de Ucrania, “como dos hilos de un patrón en una vyshyvanka”, -la tradicional camisa bordada ucraniana-, donde está cifrado el código genético de los ucranianos, afirmó. E