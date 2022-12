Un desertor de Wagner afirma que Prigozhin, “el cocinero de Putin”, está planeando tomar el poder en Rusia

Marat Gabidullin, un mercenario que fue la mano derecha Yevgeny Prigozhin, el fundador del Grupo Wagner, el ejército de mercenarios privados ligado al Kremlin, ha revelado en una entrevista con The Times que Prigozhin, conocido como “el cocinero de Putin”, está preparando un golpe para hacerse con el poder en Rusia.

“Prigozhin es un hombre muy peligroso al que no hay que subestimar”, asegura este hombre de 56 años que trabajó para Wagner en San Petersburgo después de luchar para el grupo de mercenarios en Siria, donde ha sido acusado de atrocidades en la ofensiva de apoyo del Kremlin al régimen de Bachar al Asad. “Es muy despiadado, muy brillante y piensa en una escala mucho mayor que otras personas. Puede ser encantador, puede ser grosero”.

Prigozhin, que según dice The Times participa en reuniones frecuentes con Putin, pretende ahora diseñar su plataforma de poder en la política rusa, señala Gabidullin, quien añade que por ahora se contentará con actuar como “perro guardián” de Putin pero sin planes para reemplazarle.

En la entrevista, este ex paracaidista que pidió asilo político en Francia asegura que Putin no dudará en destruir a Wagner si en algún momento supone un peligro para su estabilidad en el Kremlin. “La acción que se necesita para borrar este Grupo Wagner llevaría solo dos días”, explica Gabidullin. “Para Putin, basta con hacer clic y ya no existirán”.

Cuando se le preguntó si Prizoghin podría reemplazar a Putin al frente del Kremlin en el futuro, Gabidullin dijo al sitio web de National Security News: “Él no podrá convertirse en presidente porque no tiene la base de poder para convertirse en presidente. Así que está buscando activamente a personas para crear un bloque político. Probablemente intentará ocupar el lugar de Zhirinovsky. Definitivamente tiene ambiciones políticas”. Vladimir Zhirinovsky, un veterano ultranacionalista y showman de la política rusa que predijo casi al día la invasión de Ucrania, murió en abril a los 75 años.

Gabidullin aseguró que Putin se está aprovechando de la mentalidad del pueblo ruso: “No aprendemos de nuestra historia, la gente no quiere sacar ninguna conclusión de las lecciones históricas del pasado”.