Mali extradita a los EE.UU a un mauritano de Al Qaeda acusado de asesinar a una norteamericana

El mauritano Fawaz Ould Ahmed Ould Ahemeid, también conocido como “Ibrahim Idress” e “Ibrahim Dix”, de 44 años, ha sido procesado hoy por un tribunal federal en el Distrito Este de Nueva York, según informa el Departamento de Justicia USA.

A este individuo, extraditado desde Mali, se le imputan seis cargos de terrorismo, entre ellos el ataque perpetrado el 7 de marzo de 2015 al restaurante La Terrasse en Bamako, Malí, en el que murieron cinco personas; el atentado del 7 de agosto de 2015 contra el Hotel Byblos en Sevare, Malí, en el que murieron 13 personas, incluidos cinco trabajadores de las Naciones Unidas; y el ataque del 20 de noviembre de 2015 al Hotel Radisson Blu en Bamako, Malí, en el que murieron 20 víctimas, incluida la ciudadana estadounidense Anita Ashok Datar.

“Ahemeid planeó y ejecutó ataques mortales contra occidentales, incluidos estadounidenses, y ahora será llevado ante la justicia”, dijo el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “Que esto sea un recordatorio para cualquiera que use la violencia contra nuestra gente: no importa qué tan lejos corra o cuánto tiempo se esconda, no cejaremos en nuestros esfuerzos para responsabilizarlo”.

“Hoy, una vez más hemos dejado en claro que somos, y permaneceremos, firmes en nuestro compromiso de trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley aquí y en el extranjero para llevar ante la justicia a quienes cometen actos violentos de terrorismo contra civiles estadounidenses inocentes; dondequiera que estén, serán encontrados”, dijo el también fiscal Federal Breon Peace .

“Traer a Ahemeid a los Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra es un paso importante para lograr justicia para las personas perjudicadas por actos de terrorismo, incluido la ciudadana estadounidense asesinada en el ataque al hotel Radisson Blu”, señaló el subdirector Robert R. Wells de la División de Contraterrorismo del FBI.

Ahemeid se unió a AQMI (Al Qaeda para el Magreb Islámico) alrededor de 2007. Planeó y cometió al menos tres importantes ataques terroristas contra objetivos occidentales en Malí.

La acusación imputa al mauritano el asesinato de Anita Ashok Datar; el uso ilegal de armas de fuego en relación con un delito de violencia; conspiración para brindar apoyo material a las organizaciones terroristas extranjeras designadas al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y al-Murabitun; suministro e intento de suministro de apoyo material a AQMI y al-Murabitoun; y uso ilegal de explosivos. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena de cadena perpetua.