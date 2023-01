“Ucrania no puede ganar la guerra sin tropas de la OTAN sobre el terreno”

Alexander Motyl, historiador y profesor de la Universidad de Rutgers en EEUU, considera que Vladimir Putin y Rusia ya han sido derrotados en la guerra de Ucrania. El analista estadounidense cree que la propia posición de Putin es cada vez más y más débil y que su legitimidad se está erosionando y su popularidad está disminuyendo. En un intercambio de emails con LA RAZÓN, Motyl habla también de lo que supondrá el envío de carros de combate Leopard alemanes al frente de batalla.

¿Cómo puede evolucionar la guerra en Ucrania con armamento pesado occidental en el campo de batalla?

Si Ucrania consigue todo el armamento y tropas que necesita, podrá derrotar a Rusia en el campo de batalla, es decir, detener sus avances y expulsarla de los territorios ocupados.

¿Hay alguna posibilidad de que Ucrania gane la guerra (recuperando Crimea y el Donbás) sin tropas de la OTAN sobre el terreno?

No. Si Putin está decidido a apoderarse o destruir toda Ucrania, inevitablemente habrá consecuencias para los vecinos de Ucrania: Rumanía, Eslovaquia y Polonia. Si decide continuar con su ataque, todos se verán implicados. En ese momento, la OTAN podría involucrarse.

¿Por qué Alemania es tan reacia a enviar tanques Leopard a Ucrania?

Los alemanes han experimentado un cambio radical de actitud hacia Rusia y Ucrania, pero sigue habiendo reticencia a molestar demasiado a los rusos y cerrar así lo que quede de las esperanzas alemanas de diálogo con el Kremlin. Esas esperanzas no son realistas, porque Rusia no quiere negociar, pero siguen existiendo. Cuando Alemania las abandone, se habrá declarado como parte en la guerra, algo que preferiría no hacer.

¿Estará en ese momento el mundo más cerca de un conflicto abierto y global con Rusia?

Si Rusia gana, redibujará el mapa de Europa y continuará sus agresiones imperialistas -probablemente contra Estonia y Kazajstán, posiblemente contra Polonia- porque habrá aprendido que Occidente es débil. Si Rusia pierde, habrá muchas posibilidades de paz en una Europa democrática, incluida Rusia.

¿Qué probabilidades hay de que el asesinato del ministro del Interior sea un sabotaje?

Hasta ahora no se sabe muy bien lo que ha ocurrido. Pero tendría mucho sentido que Rusia hubiera derribado el helicóptero. Pero no lo sabemos.