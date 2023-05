El actor ruso con residencia en España que figura en la lista negra del Kremlin

El Ministerio del Interior de Rusia incluyó a principios de mayo el nombre de Aleksey Panin en la lista de personas en búsqueda y captura. La Justicia rusa considera al actor culpable del delito de “apología del terrorismo” por justificar públicamente el ataque del pasado mes de octubre que dejó inutilizado el puente de Kerch, construido por Rusia en la península de Crimea anexionada de forma ilegal por el Kremlin en 2014.

Panin escribió en su cuenta de Telegram que no podía ocultar su alegría por una acción que el presidente ruso Vladimir Putin describió como un “atentado terrorista” inducido por los servicios de seguridad ucranianos. Por lo que el intérprete fue acusado de violar el artículo 205.2 del Código Penal ruso, que castiga los “llamamientos públicos a actividades terroristas o justificación pública del terrorismo” con penas de hasta siete años de cárcel.

Panin es un actor conocido en el país por participar en películas y series de televisión. De hecho, recibió en Premio Estatal de Rusia en 2003 por su papel en la serie “Soldados”, aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera en teatro. Desde 2020 vive en España, en la ciudad alicantina de Torrevieja, donde sigue actuando y dirigiendo la asociación cultural El Faro. Sin embargo, la orden de detención emitida por el Ministerio del Interior ruso le pilló de viaje en Estados Unidos.

“He recibido mensajes de todo el mundo diciendo que me buscan. Al principio, fue una sorpresa que me procesaran, pero lo superé, lo digerí”, trasladó Panin al portal ruso Limon. “Seguiré viviendo feliz en Europa. De momento me han incluido en una lista federal de personas buscadas, y según me han dicho la Interpol no coopera desde que empezó la guerra con la Federación Rusa, así que viajaré por la Europa normal”.

El actor desmintió los delitos que se le imputan. “Todo es falso. Nadie justificó el terrorismo, y la frase que dije sobre el puente de Crimea fue porque me alegraba de que Putin no se saliera con la suya. Dos días antes, el Ejército ruso había atacado casas residenciales en Ucrania, donde murió gente, familias enteras”, explicó.

No es el primer delito del que ha sido acusado. En 2015, la Fiscalía de Ucrania abrió una investigación contra el intérprete ruso por presuntamente “violar la integridad territorial del país”, después de respaldar públicamente la anexión rusa de Crimea. Pronto dio marcha atrás y se disculpó. “Hace tiempo que pedí perdón a los ucranianos por los comentarios de 2014, cuando era un ingenuo que creía en la propaganda”, reconoció Panin.

En esta ocasión, el actor ruso se ha posicionado de forma inequívoca en contra de la invasión rusa. “Desde el primer día de la guerra dejé clara mi postura y, sí, me alegré mucho de que la querida creación de Putin fuera golpeada, porque no todo es un lavado de cara”, dijo Panin en referencia al puente de Kerch.