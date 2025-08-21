“No me iba a dejar intimidar”: el abuelo que convirtió una multa de un euro en una batalla legal y ganó

Nigel Richardson, un jubilado británico de 71 años, ha protagonizado una insólita pero ejemplar victoria judicial contra la empresa Euro Car Parks, tras negarse durante cinco años a pagar una multa de aparcamiento que consideraba injusta. Todo comenzó en la localidad de Syston, donde Richardson abonó correctamente un euro con diez céntimos mediante una aplicación móvil para estacionar su vehículo.

A pesar de contar con el comprobante bancario que acreditaba el pago, la empresa lo sancionó por supuesta falta de abono, iniciando una escalada que transformó una multa mínima en una reclamación de 230 euros. Durante años, recibió cartas amenazantes y presiones constantes, pero nunca cedió. “No iba a dejarme intimidar. Hice todo lo posible por comprar el ticket y no pensaba ceder”, declaró.

El caso llegó finalmente al tribunal del condado de Leicester, donde los abogados de Euro Car Parks no lograron justificar la sanción. El juez falló a favor de Richardson, anulando la multa y ordenando una indemnización de 200 euros.

Aunque la compensación se redujo a 20 euros tras deducir costes judiciales, el jubilado considera que su triunfo va más allá del dinero. “Una victoria es una victoria, y todo se trataba de una cuestión de principios”, afirmó, tras cancelar incluso un viaje en crucero para asistir al juicio.