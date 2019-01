Adiós a la dictadura

¿Cuál puede ser la reacción del régimen chavista tras el juramento de Juan Guaidó como presidente?

La reacción del Gobierno va a estar determinada por la reacción de la sociedad. La gente se está manifestando en zonas críticas de Caracas y en todo el país. La idea de todo el estamento político del país es la de reconocer al nuevo presidente Juan Guaidó. El Gobierno tiene poco margen de movimiento porque, además, muchos países americanos han reconocido al nuevo presidente. El chavismo utilizará las instituciones, empezando por el Tribunal Supremo de Justicia, que sabía que lo de Guaidó iba a suceder, y llamó a la Fiscalía para que procediera a la detención. Pero no existen condiciones materiales para detener a Guaidó. La sombra de protección sobre el nuevo presidente es muy fuerte. Los mandos medios de las Fuerzas Armadas, que son los que ejecutan este tipo de órdenes, no se sentirían muy seguros de girar esa orden de detención.

¿Habrá dos gobiernos paralelos?

No, no se ha creado un gobierno paralelo, sino que está naciendo un nuevo Ejecutivo que va a sustituir a una dictadura. Maduro va a declinar por la fuerza de los hechos y por la fuerza de la Constitución.

¿El detonante han sido las protestas en las últimas horas de los sectores más pobres afines al chavismo?

Sí, la gente ha salido a protestar incluso en las zonas pobres, tradicionalmente controladas por los grupos de choque armados, los llamados «colectivos». No ha sido una protesta de la oposición sino un pronunciamiento del pueblo buscando un cambio. La gente no quería volver a sus casas con las manos vacías. Esta manifestación ha tenido varias singularidades. Primero, la fortaleza con que la gente ha salido. Muchos que han protestado necesitan incluso al Gobierno para recibir las bolsas de comida. Esa gente también ha marchado contra Maduro, ha dejado a un lado el miedo y ha salido a dar la cara. Otro rasgo es que el Ejército no ha reprimido tanto como le hubiera gustado a la dictadura. Ha habido focos de represión, pero se nota una mano «cariñosa» en muchos casos.

¿Cómo puede reaccionar la gente de la calle?

Los venezolanos aspiran a que esto sea el inicio del fin de la dictadura. Ha sido muy interesante ver a la gente hablando con miembros de la Guardia Nacional y con la Policía Nacional Bolivariana durante las protestas, explicándoles de la forma más sencilla que se necesita que ellos se unan a la lucha para construir una mayoría en el Ejército.

¿Qué va a pasar a partir de ahora?

Es complicado saber qué va a pasar a partir de ahora, pero a juzgar por la euforia que se vive creo que estamos más cerca que nunca de lograr el quiebre y reconstruir el país. El chavismo no tiene asideros éticos, ideológicos ni políticos, por lo que se encuentra en una grave crisis, y la población, en su gran mayoría, apoya el cambio de Gobierno.