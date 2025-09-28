Una agente de inteligencia que trabajó en la CIA alerta de un ataque masivo de Al Qaeda contra los EE.UU.

Sarah Adams, exoficial de objetivos de la CIA, afirma, en una publicación en redes, que una operación terrorista a gran escala contra Estados Unidos está en marcha desde diciembre de 2021, liderada por Hamza bin Laden (el hijo de Osama Bin Laden, quien no murió en 2019, como declaró el gobierno estadounidense y ahora emir de Al Qaeda), con el apoyo de sus hermanos (Abdullah, Saad, Uthman) y Saif al-Adel. Según augura, el plan busca posicionar a todos los atacantes en EE. UU. a mediados de diciembre para realizar ataques coordinados.

El plan tiene tres frentes:

--Ataques aéreos con bombas ocultas avanzadas ( operaciones al estilo Bojinka, cuando Ramzi Yousef y Jalid Sheij Mohamed planearon atentados previos al 11-S, con la destrucción de de once aviones en rutas entre Asia y Estados Unidos cuando estos volaran sobre el Océano Pacífico para causar unas 4.000 víctimas mortales, asesinar al papa Juan Pablo II durante su visita a la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud de Manila 1995 y estrellar un avión en contra del edificio de la CIA en su sede de Langley. La trama fue descubierta por policías de Manila (Filipinas), quienes abortaron el proyecto el 6 de enero de 1995.

--Ataque al estilo Bombay contra Washington, DC, con toma de rehenes

--Ataques urbanos con víctimas masivas que golpearían objetivos vulnerables como iglesias, hospitales, centros comerciales y sistemas de transporte en todo el país.

El plan será desarrollado por células multinacionales mixtas (de 5 a 10 personas cada una) provenientes de franquicias de AQ. Afirma que Jabbar, el atacante de Nueva Orleans, formaba parte de una de estas células, no era un lobo solitario.

Adams advierte de que el plan representa una escalada sin precedentes de coordinación terrorista dirigida contra el territorio estadounidense, critica las estrategias antiterroristas actuales por considerarlas inadecuadas e insta a una preparación inmediata en todos los niveles en lugar de esperar advertencias oficiales o fechas específicas.