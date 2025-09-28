Detenido un hombre por degollar a su esposa en su propia casa: fue él quién llamó a la policía para confesar el crimen

Un escalofriante crimen sacudió el distrito 20 de París cuando las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer de 60 años degollada y colgada en el baño de su vivienda. El presunto autor, su marido Ahmed B., también de 60 años y enfermero de profesión, fue quien llamó personalmente a la policía para confesar el asesinato.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, la víctima ya había fallecido. Ahmed B. los esperaba en las zonas comunes del edificio, completamente cubierto de sangre. El tribunal decretó prisión preventiva tras su confesión, aunque el acusado no ha revelado el motivo del crimen.

Los forenses documentaron heridas profundas en el cuello, los pechos y los muslos de la víctima, lo que evidencia un ataque brutal. La pareja tenía dos hijos adultos, quienes fueron informados del suceso y recibieron acompañamiento psicológico por parte de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de París.

Este caso se enmarca en la preocupante realidad de la violencia de género en Francia. Según datos oficiales, en 2023 se registraron 96 feminicidios en el ámbito doméstico, con hombres como agresores en el 82% de los casos. La mayoría de estos crímenes se consuman en el domicilio familiar, lo que dificulta su prevención y detección.

La investigación judicial sigue abierta, mientras las autoridades intentan esclarecer los detalles del crimen.