Alerta sanitaria en Reino Unido por la detección del virus Oropouche: estos son sus síntomas

Las autoridades sanitarias de Reino Unido han lanzado una alerta tras la confirmación de tres casos del virus Oropouche (OROV), una enfermedad tropical originaria de Brasil que está comenzando a generar preocupación a nivel internacional, según ha informado el Dailly Mail.

Los síntomas de esta enfermedad, conocida popularmente como 'fiebre del perezoso', se caracterizan por ser principalmente leves pero potencialmente complicados en algunos escenarios específicos.

El virus se propaga principalmente a través de midges y mosquitos, afectando no solo a humanos sino también a una diversa población animal que incluye perezosos, primates y aves.

Características y síntomas del virus

El cuadro sintomático del Oropouche incluye manifestaciones como fiebre, dolores articulares, escalofríos, náuseas y, en casos excepcionales, complicaciones neurológicas que pueden derivar en meningitis o encefalitis. Aproximadamente el 4% de los infectados podrían experimentar compromisos más severos del sistema nervioso.

Actualmente, no existe tratamiento específico ni vacuna contra este virus. El manejo se centra en el control sintomático mediante reposo, hidratación y medicamentos de venta libre. Los especialistas han identificado que entre el 60% y 70% de los pacientes experimentan una reaparición sintomática días o incluso meses después de la infección inicial.

Brasil ha sido el epicentro más relevante, reportando más de 12,000 casos en 2023, con cinco muertes documentadas y dos ocurridas específicamente en el estado de Bahia. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha puesto especial énfasis en alertar a las mujeres embarazadas, dado el potencial riesgo de transmisión materno-fetal y abortos espontáneos.