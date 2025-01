El alto el fuego en Gaza, en directo: Israel firma el acuerdo con Hamás para la tregua y la liberación de rehenes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este jueves que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debe atender las "preocupaciones legítimas" de los palestinos por la seguridad a largo plazo de Israel, en unas declaraciones realizadas cuando el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han alcanzado un acuerdo de alto el fuego que tiene que comenzar este fin de semana.

"Le recordé a mi amigo -es un amigo aunque no estamos muy de acuerdo últimamente-, Bibi Netanyahu, que tiene que encontrar una manera de atender las preocupaciones legítimas de un gran grupo de personas, los palestinos, que no tienen un lugar donde vivir de forma independiente", ha ha declarado en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC. Según ha apuntado, "la idea de que Israel pueda mantenerse a largo plazo sin tener en cuenta la cuestión palestina y su seguridad, es decir, la seguridad de los judíos estadounidenses, no es posible, no va a suceder". Por eso, ha "pasado mucho tiempo en los últimos años" abordando la situación con Egipto, Qatar y otros países de la región.