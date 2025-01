El acuerdo Israel-Hamás pone el foco en Kfir y Ariel Bibas: los únicos niños que quedan retenidos en Gaza

Desde el anuncio de la tregua entre Israel y Hamás, la incertidumbre por el estado de los hermanos Bibas se ha hecho sentir. Los menores, de próximamente dos y cinco años, son los rehenes más jóvenes de los 251 capturados el 7 de octubre de 2023. Ahora, según los términos del acuerdo, 33 rehenes, entre ellos mujeres, jóvenes y ancianos, así como enfermos, serán liberados en los primeros 42 días, y las autoridades israelíes han señalado que la mayoría de ellos, aunque no todos, están vivos, lo que eleva la esperanza de encontrar a los pequeños.

Shiri, la madre de los niños, Ariel y Kfir, no fueron liberados durante los acuerdos previos, y, a decir verdad, su destino ha estado en misterio desde noviembre de 2023, cuando Hamás afirmó que habían sido asesinados en un ataque israelí. No obstante, Israel nunca confirmó esta declaración y mantiene que pueden ser liberados bajo los nuevos términos del alto el fuego recientemente acordado. La familia ha pedido cautela y que se eviten especulaciones hasta que sus seres queridos crucen la frontera israelí.

Cumpleaños en cautiverio

Este sábado, Kfir Bibas cumple su segundo año de vida en cautiverio, mientras que su hermano mayor celebró su quinto cumpleaños el 5 de agosto de 2024, día que se conmemoró iluminando el edificio de la Knéset en Israel de color naranja, como el tono de su cabello. Asimismo, familiares y simpatizantes exigen la liberación de los hermanos Bibas en manifestaciones públicas con globos naranjas y diferentes símbolos en reclamo por la libertad de los menores.

La comunidad internacional ha organizado vigilias y actos de apoyo, y la familia Bibas ha instado a los gobiernos y organizaciones internacionales a intensificar sus esfuerzos diplomáticos para garantizar el retorno seguro de Kfir, Ariel y sus padres. Sin embargo, lo cierto es que su posible estado y las declaraciones no verificadas de Hamás han generado una montaña rusa de emociones para sus seres queridos y simpatizantes, quienes esperan aún con todas sus fuerzas un desenlace positivo.

La lista de los 33 rehenes ya está confirmada

La madre y sus hijos figuran entre los 33 rehenes incluidos en la primera fase del acuerdo de alto el fuego, junto con el padre de los menores, Yarden Bibas, aunque su liberación no asegura que se encuentren con vida. Cabe mencionar que los rehenes liberados durante la tregua de noviembre de 2023 revelaron que Yarden Bibas había sido mantenido separado de su familia y Hamás no ha comunicado nunca que haya muerto.

La lista de los rehenes incluye a ambos niños, diez mujeres, once ancianos y once hombres menores de 50 años. Sin embargo, la Oficina del Primer Ministro israelí ha declarado que Hamás no ha proporcionado oficialmente la identidad de los rehenes a liberar ni ha confirmado su estado actual. Hamás ha indicado que necesitaría aproximadamente una semana de calma para comunicarse con los captores y verificar la condición de los rehenes, ya que algunos están en manos de otros grupos armados dentro de la Franja de Gaza.

El acuerdo establece que, en paralelo a la liberación de los rehenes, Israel dejará en libertad a un número importante de prisioneros palestinos, priorizando a mujeres y menores de edad. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir ha manifestado su oposición al pacto y ha amenazado con abandonar la coalición gubernamental si se ratifica el acuerdo.