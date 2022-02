El nuevo primer ministro de Perú, Héctor Valer, ha puesto su cargo en manos de Pedro Castillo después de haber estado acusado por agredir a tres mujeres en 2017. La polémica suscitada por esta nueva designación ha creado una nueva crisis en el seno del Gobierno de Castillo, que no vería con malos ojos la posibilidad de sacar a Valer del gabinete y colocar en su lugar a uno de los que fue propuesto en un primer momento.

Valer negó haber golpeado a su hija y a su difunta esposa -objeto de dos denuncias policiales- mientras el tercer Gabinete del país en seis meses parecía estar en un terreno cada vez más inestable. “No soy un maltratador, no soy alguien que pega, no soy lo que dice la denuncia en la comisaría”, dijo en una rueda de prensa en su tercer día de trabajo, asegurando que su futuro depende de “lo que el presidente diga”. “Si después de hacer un análisis de la realidad dice que debo dar un paso al costado, lo tengo que dar, no tengo ningún problema”, ha dicho Valer en Radio Nacional de Perú, un día después de que tuviera que comparecer ante el Congreso para responder por estas acusaciones”.

Varias fuerzas del Congreso ya han adelantado que no darán su aval al nuevo equipo de gobierno por las denuncias de violencia machista que pesan sobre Valer. Por su parte, la presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, ha rechazado la propuesta del primer ministro de celebrar este sábado la cuestión de confianza al recién nombrado Gobierno.

“Nos reuniremos con la Junta de Portavoces, veremos la agenda y próximamente le daremos la fecha que será muy pronto y que acordaremos. Lo haremos cuando tengamos una reunión y veremos cuál es la mejor fecha a la brevedad posible, pero mañana definitivamente no”, ha declarado Alva, recoge la prensa local.