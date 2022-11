La “mini-ola” republicana y sus consecuencias en las presidenciales de 2024

Es poco después de la medianoche en Washington, D.C., pero la noche electoral aún es joven. Muchas de las contiendas clave de las elecciones intermedias de 2022 en EE UU están demasiado reñidas para ser anunciadas, pero las primeras señales indican que puede haber menos terremoto político de lo que algunos esperaban. Las esperanzas de los republicanos de obtener algunos escaños en estados del Este, como Virginia y New Hampshire, no se materializaron a primera hora de la noche. Es probable que haya una mayoría republicana en el Congreso, al menos en la Cámara de Representantes, pero es poco probable que sea una avalancha. Algunas elecciones al Senado están tan reñidas que quizá no se decidan hasta finales de la semana, cuando se cuenten todos los votos por correo.

A pesar de estas incógnitas, ¿qué significa todo esto para el futuro político de Estados Unidos, las elecciones de 2024 y, de hecho, la democracia? Los republicanos tenían la oportunidad de ganar a lo grande. En la campaña electoral, machacaron con diligencia un mensaje sobre la débil economía estadounidense y la elevada inflación. Pero también eligieron candidatos a nivel federal y estatal que rechazaron con ardor los resultados de las elecciones de 2020 y, en algunos casos, incluso intentaron anularlos. Esos candidatos pueden tener buenos resultados en zonas profundamente republicanas, pero no parecen funcionar en potenciales escaños oscilantes. El hecho de que los candidatos importen y presenten a los negacionistas de las elecciones puede haber sido suficiente para evitar que los votantes independientes, a pesar de la preocupación por la economía y la inflación, elijan a los republicanos. Este rechazo a los negacionistas electorales es una buena noticia para la democracia.

El ex presidente Donald Trump apostó al respaldar y hacer campaña por candidatos controvertidos al Senado en estados clave como Pensilvania, Georgia, Ohio, Nevada y Wisconsin; si alguno de esos candidatos como ha ocurrido en Pensilvania les cuesta a los republicanos su oportunidad de controlar el Senado, la apuesta de Trump habrá sido contraproducente. Sencillamente, sería visto como un lastre para los republicanos en 2024. Daría a los demócratas la oportunidad de hacer una campaña contra él, en lugar de tener que defender su propio historial en el gobierno. Trump ha insinuado que anunciaría su candidatura a la Casa Blanca la próxima semana. Estratégicamente, un anuncio inmediato tras una gran victoria en 2022 tendría sentido para que el partido se alineara con él. También presionaría a Biden para que dijera si se presenta en 2024. Si no se materializa una gran ola republicana como parece, está menos claro que Trump lo anuncie de inmediato.

De hecho, están surgiendo competidores: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ganó la reelección en su estado, lo que le permite preparar una campaña presidencial para el próximo año; el gobernador de Texas, Greg Abbot, también ganó la reelección y está pensando en presentarse en 2024. Una actuación republicana más apagada también daría a Joe Biden la oportunidad de defenderse de los llamamientos de otros demócratas a no presentarse en 2024. Es típico que el partido de un presidente en funciones pierda escaños en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato. A pesar de la menguante popularidad de Biden, los demócratas parecen ir por buen camino en estas elecciones, lo que sin duda le ayudaría. En Washington, un Congreso dividido significará dos años de estancamiento en los que se podrá lograr poco. El foco de atención ya está en 2024 y el bipartidismo, por desgracia, no es una plataforma de campaña popular para nadie.

*Profesor Asociado de Comunicación Pública American University, Washington, D.C