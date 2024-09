Cara a cara Harris-Trump: Pensilvania tiene la llave de la Casa Blanca

Kamala Harris y Donald Trump coinciden en pocos aspectos, pero cuando este martes subieron al escenario del National Constitution Center en Filadelfia ambos tenían claro que el territorio que pisaban es clave para llegar a la Casa Blanca. Pensilvania es el estado indeciso más poblado de los siete que están en juego y su papel es sumamente importante porque solo una decena de votos allí podrían inclinar la balanza y apuntar al ganador de las próximas elecciones. Desde 1948, ningún demócrata ha conseguido hacerse con la presidencia sin ganar Pensilvania. Por eso en los últimos días, y anoche, Trump y Harris han recorrido casi todos sus lugares y el viernes se espera que la vicepresidenta vuelva a pasar por aquí.

Las primeras papeletas para el voto anticipado en ese estado ya se empezaron a enviar el pasado viernes, en medio de una batalla legal por impugnaciones de posible acceso de terceros a las papeletas. En las últimas elecciones no se contabilizaron algunos votos por correo debido a errores en el envío, y un grupo de jueces estatales dictaminó que no contabilizar esas papeletas ¨por errores de papeleo sin sentido infringía el derecho constitucional de los ciudadanos a votar¨. Tras presentarse un recurso contra la decisión, ahora la Corte Suprema de EE. UU. tiene que decidir sobre esta causa y cada vez le queda menos tiempo.

Los republicanos están presionando para que estas papeletas se descarten, mientras que su candidato, que hasta ahora no destacaba precisamente por su popularidad en el estado bisagra, empieza a recoger cada vez más simpatía entre los votantes de los suburbios (las mujeres en especial) que culpan a la administración de Biden por el mal manejo de la economía. Sin embargo, aquí no le ayuda que funcionarios del comité de su partido en Pensilvania están renunciando a él. El último en hacerlo ha sido Matthew McCaffery, por el condado de Montgomery, fiel republicano desde los 18 años, ahora anima a otros a votar por Kamala Harris. ¨Creo que su primer mandato definitivamente nos mostró lo que es capaz de hacer¨, ha transmitido a quienes le acusan de cambiar de bando refiriéndose al primer mandato de Trump, ¨y no creo que el pueblo estadounidense, al menos yo, quiera pasar otra vez por eso¨. Fueron las palabras de McCaffery en un artículo de opinión que le ha costado el ataque de muchos vecinos.

En Pensilvania nació Joe Biden, en la ciudad de Scranton, al noreste. En este estado, hace cuatro años, el presidente consiguió un buen apoyo gracias a que se recorrió casi todo el territorio empatizando con sus vecinos y ganándose la simpatía de la principal ciudad, Filadelfia, además de meterse en el bolsillo el voto de los habitantes de sus suburbios. Pero el manejo de la economía durante su presidencia podría echar para atrás a muchos de estos antiguos seguidores. En este sentido, Harris, que ha mantenido aquí gran parte del entusiasmo que recogía su antecesor, ha llegado con un mensaje de soluciones que pasa por combatir la inflación acabando con la especulación de precios, limitar el coste de los medicamentos y alimentos y ayudar económicamente a las familias con hijos y bajos recursos. Además, la vicepresidenta se está centrando en reunir bajo su ala a estudiantes universitarios, votantes negros (la mayoría concentrados en Filadelfia, la ciudad más grande del estado) y mujeres que se están acercando cada vez más a ella gracias a su defensa de los derechos reproductivos.

En realidad, siendo prácticos, la mayoría de los estados no importan de cara al 5 de noviembre, en el sentido de que el pequeño cambio que puedan sufrir en número de votos no alterará su color político. Como Nueva York, históricamente demócrata, es muy probable que, aunque haya variaciones no sean significativas hasta el punto de que Harris pierda el estado. En las últimas cuatro elecciones, hubo 40 territorios que votaron al mismo partido. De los 244 millones de estadounidense con derecho a votar, el 99.5% no votará o ya tiene claro su voto, es decir, no son incógnita. Es a por ese 5% a por el que van ambos candidatos. Un pequeño porcentaje de votantes que se reparten en siete estados clave, y entre ellos Pensilvania es el gran premio. Es el estado con la mayor cantidad de votos electorales, 19. Los expertos recuerdan a los norteamericanos que se olviden de las encuestas nacionales (que por cierto, Harris va ganando ligeramente según la última encuesta de ABC News y Real Clear Politics). ¨Si busca el poder de predecir que va a pasar¨, apuntaba Casey Burgat, director de Asuntos legislativos en la Universidad George Washington, en un video compartido en sus redes sociales, ¨sigan lo que pasa en Pensilvania¨. Allí las encuestas están como las nacionales, tremendamente ajustadas. Según la web especializada en elecciones FiveThirty las últimas encuestas dan una ligera ventaja en el estado a Kamala Harris (49%) frente a tu rival republicano (46%). El gobernador demócrata del estado, John Fetterman, en una entrevista con MSNBC el martes revelaba a su candidata la realidad del estado y le aconsejaba ¨no olvidar el atractivo que todavía tiene Trump en Pensilvania, por eso debemos asegurarnos de estar presentes en todas partes¨, señalaba Fetterman, ¨porque cuando pasas algún tiempo en los pequeños condados de Pensilvania, ves mucho apoyo y mucha energía para Trump allí¨.