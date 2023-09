Condenan a Enrique Tarrio, exlíder del Proud Boys, a veintidós años de cárcel

Cuando los músicos Howard Ashman y Alan Menken escribieron las líneas "Someday and soon I'll make you proud of your boy", de la canción “Proud of your boy”, que en 2011 logró hacer parte de la adaptación musical de Aladdín, seguramente no pensaron que su letra terminaría inspirando al grupo que llevó a cabo la insurrección violenta al Capitolio diez años más tarde.

Pero más allá del nombre, la asociación ultraderechista Proud Boys (Chicos Orgullosos, en español) dista mucho del mensaje de la cinta de Disney. Su creador, el periodista canadiense de origen británico, Gavin McInnes, se inspiró en el tema musical en 2016 mientras dirigía la revista Taki’s Magazine, que terminó dándole vida al grupo. Ejércitos civiles de hombres blancos que rechazan a mujeres, negros y homosexuales. Se convirtieron en protagonistas en los mítines de la presidencia de Trump desde 2016 cuando le ratificaron su apoyo, e incluso el mismo presidente vaciló para condenar su violencia en medio de un debate electoral en 2020.

Antes de todo ese poder que ganaron dentro de las bases, en 2017 su propio creador McInnes se había apartado de ellos. Para él, su monstruo no era lo suficientemente extremo. Otra versión tienen las autoridades. En las últimas horas su exlíder Enrique Tarrio fue condenado a veintidós años de prisión. Esta sentencia llega luego de que en mayo varios miembros fueron condenados por el delito de conspiración para cometer sedición, por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando una turba de manifestantes intentó evitar la ratificación de la victoria del actual presidente, Joe Biden.

La de Tarrio es la más reciente sentencia de al menos 40 miembros del grupo que han pasado por los tribunales estadounidenses para responder por lo sucedido el 6 de enero de 2021. Según el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y Respuestas al Terrorismo de la Universidad de Maryland, estos acusados provienen del Distrito de Columbia, Florida, Nueva York y Pensilvania, todos grandes estados electores. El centro también registra que al menos 83 miembros o simpatizantes de los Proud Boys han cometido delitos en todo el país. Estos arrestos han resultado en cargos que van desde la destrucción de propiedad hasta la posesión de armas y asalto, e incluso homicidio.

El perfil de sus integrantes es también de lo más revelador, de acuerdo con estos expertos. Se trata de personas que en promedio tienen 35 años. El más anciano de los miembros detenidos tenía solo 63 años en el momento de su arresto y el más joven 21. Al menos veintiséis de los Chicos Orgullos tienen antecedentes en el ejército de Estados Unidos y/o en fuerzas del orden.

Si bien la mayoría de los acusados de los Proud Boys no tenían afiliaciones adicionales a otros movimientos, las autoridades han determinado que al menos 14 individuos tenían vínculos conocidos con otros movimientos extremistas. Trece de estos llevaron a cabo ataques exitosos (tanto violentos como no violentos) en Estados Unidos.

Lo más preocupante de este grupo es que, según la organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC), a pesar de la furiosa embestida de la justicia contra lo que los fiscales del caso denominan “el Ejército de Trump” los Proud Boys no están en proceso de desaparecer sino más bien de reconversión.

SPLC ha advertido que el grupo neofascista está “diversificándose” y abriendo más delegaciones que nunca en todo el país. Ahora, según los expertos, más que una actuación política directa se han desplazado hacia una obsesiva campaña “de transfobia, homofobia y misoginia”. Dice el SPLC que “estos sentimientos odiosos, que siempre han ayudado a alimentar la extrema derecha, actualmente se han puesto en la vanguardia de sus esfuerzos como organización”. Según explicó a la Agencia EFE la organización de derechos humanos, “para entender por qué, sólo es necesario mirar al Partido Republicano. Una creciente facción radical del partido ha tomado en los meses recientes una oposición militante contra la gente LGTBQ y los derechos reproductivos”, afirmaron.