"La Convención Republicana será una exagerada glorificación y adulación de Trump como un héroe americano"

¿El atentado de Pensilvania encamina a Trump hacia la victoria el 5 de noviembre?

Trumpiba camino de la victoria presidencial el próximo 5 de noviembre antes del tiroteo, y esto no perjudicará sus posibilidades.

El tiroteo se produjo durante el último mitin antes de la convención republicana de Milwaakee, donde será designado candidato. ¿Podemos esperar un apoyo aún más unánime a Trump?

La Convención Republicana será una exagerada glorificación y adulación de lo que sus seguidores verán como un héroe americano. De hecho, algunos verán el fallido asesinato como un respaldo divino (puedes esperar oír algún lenguaje así.)

Las imágenes de su puño en alto contribuyen a construir una narrativa de superación y supervivencia ante la adversidad. ¿Es Trump el nuevo héroe americano y cómo afectará esta narrativa a su candidatura? ¿Qué cambio puede generar entre los votantes independientes?

Espero que el intento de asesinato dé a Trump un impulso en las encuestas. Las convenciones son básicamente publicidad gratuita para los candidatos, y suelen dar lugar también a subidas en las encuestas. Pero, históricamente, esas subidas duran poco y se disipan antes de las elecciones de noviembre. En este caso, tal vez el notable despliegue de valor físico y bravuconería de Trump compense en cierta medida su mala imagen entre los votantes indecisos. La fría respuesta de Ronald Reagan a un intento de asesinato casi mortal suscitó la admiración de personas de todo el espectro político. Pero Trump es una figura asombrosamente polarizante.

¿Cambiarán las medidas de seguridad en la carrera presidencial?

La seguridad ya era alta y sin duda lo será aún más. Además, Biden querrá demostrar su imparcialidad, destinando dinero a la protección de Trump. Biden ha convocado algunos mítines, lo que resulta un tanto sorprendente dado su deterioro mental y físico. Pero los mítines largos son la pieza central de la campaña de Trump. Puede que la seguridad ultra estricta le resulte un impedimento.

La violencia política ha aumentado en los últimos años, al igual que los tiroteos, pero Estados Unidos tiene un largo historial de intentos de asesinato. ¿Por qué? ¿Existe una explicación racional?

Hay locos en todas partes, pero en Estados Unidos es extremadamente fácil comprar armas. Como resultado, los maníacos asesinos pueden armarse fácilmente con armas mortales, como la utilizada en Pensilvania. Aún no he visto ningún informe de prensa, pero no sería de extrañar que el joven aspirante a asesino adquiriera su arma de forma perfectamente legal. O tal vez se la robó a su padre, que la poseía legalmente.