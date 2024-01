Daniel Noboa enfrenta con toque de queda una guerra abierta de las bandas criminales de Ecuador

El nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que juró el cargo a finales de noviembre de 2023 apenas, enfrenta su primera gran crisis nacional. Desde este lunes en el país latinoamericano ha estallado una nueva ola de violencia por parte de los carteles del narcotráfico y la delincuencia organizada, que fue respondida con un decreto de estado de excepción ordenado por el mandatario.

El decreto rige por 60 días y suspende los derechos a la libertad de asociación, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia en las cárceles y la libertad de tránsito entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Además, “permite movilizar a las Fuerzas Armadas para que apoyen, de forma complementaria, a las labores de seguridad interna de la Policía Nacional, sea en los centros de privación de libertad o en general en las calles”, informó el Poder Ejecutivo.

En el anuncio de Noboa del lunes subrayó que “se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al gobierno qué hacer”. Fue su respuesta a la evasión de Adolfo Macías, alias “Fito”, que las autoridades reportaron se había fugado del Centro de Privación de la Libertad (CPL) en Guayaquil la noche del domingo. Sin saber cuándo escapó, notaron la ausencia del líder de la megabanda “Los Choneros” cuando preparaban su traslado a un penal de máxima seguridad para que continuara su condena de 34 años por narcotráfico, crimen organizado y homicidio. Fue el punto de inflexión.

Las bandas no dan su brazo a torcer, y tampoco muestran miedo por los toques de queda. Con un video grabado desde la cárcel de Turi, un grupo de encapuchados envió un mensaje al presidente: “Así como no te importa la vida de los privados de libertad del Ecuador, a nosotros tampoco nos importa la vida de tus funcionarios: de los guías penitenciarios y de los policías. Tu estado de Excepción no nos intimida. Nosotros ya estamos muertos”. En la grabación, hubo una “recomendación” a la ciudadanía de no salir por la noche pues habrá enfrentamientos con las fuerzas del Estado en las calles. “Enfrentarán consecuencias nunca antes vistas en toda la historia del Ecuador”.

Horas después, cuatro policías fueron secuestrados en dos ciudades, casi un centenar de agentes penitenciarios detenidos dentro de los penales, estallaron coches bomba y fueron incinerados vehículos en la capital Quito, pero también en Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas y Loja.

De igual forma, explotaron varios artefactos, en un puente peatonal capitalino y cerca de la vivienda del presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, ubicada en Cuenca, entre otros. También, la mañana del martes estalló un vehículo patrullero en una carretera periférica que recorre Quevedo, en el litoral ecuatoriano.

Fugas masivas

Además, 39 reos se escaparon de una cárcel en Riobamba, a 216 kilómetros al sur de Quito, incluyendo a Fabricio Colón Pico. La fuga fue confirmada por el alcalde John Vinueza, con especial atención a “El Salvaje”, alias de Colón Pico, que la Fiscal General Diana Salazar ha señalado de querer asesinarla. El también cabecilla de “Los Lobos”, la banda más violenta del país, estuvo preso tres días antes de lograr evadirse. 12 personas fueron recapturadas.

Por otra parte, los sectores económicos han reaccionado con preocupación al estado de excepción. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dijo que “el toque de queda generará graves daños a las actividades productivas nocturnas. No todas las provincias tienen los mismos índices de inseguridad; esta decisión debería adaptarse a la situación de cada localidad. Pedimos al Gobierno module la medida y de ese modo se eviten más daños para el ya afectado sector productivo”.

En el sector turístico de restaurantes las posturas son más agrias. Diego Vivero, de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi), lamentó que “ante cualquier dificultad, el encierro es la solución”. El empresario incluso consideró que la Corte Constitucional debería intervenir para regular el uso de los estados de excepción. “Se está volviendo una herramienta muy peligrosa. No se puede buscar la paz a cualquier precio”. La Agrepi emitió un comunicado afirmando: “El toque de queda es absurdo a nivel nacional”.

Durante su campaña presidencial, Daniel Noboa prometía resultados rápidos a los problemas de la inseguridad. El presidente tiene un mandato solo de un año y medio, pues ganó unas elecciones adelantadas.

Ecuador cerró 2023 con un nuevo récord de homicidios, por tercer año consecutivo, al llegar a casi 7.600 muertes violentas. El año anterior fue de 4.600, y en 2021 algo más de 2.100.