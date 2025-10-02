Un turista y su instructor sobreviven tras caer desde más de tres kilómetros de altura después de que fallase su paracaídas

Mitchell Deakin, un turista británico de 25 años, y su instructor Jiron Arcos Ponce sufrieron un grave accidente durante un salto en paracaídas el pasado 17 de septiembre cerca de Jean, Nevada, EE UU, al experimentar un fallo en sus paracaídas, según ha informado la BBC. La caída, desde una altitud de aproximadamente tres kilómetros y a una velocidad estimada entre 55 y 70 km/h, dejó a ambos con lesiones severas.

Otro instructor, Mauro Ravanelli, informó a la policía que el paracaídas principal de Deakin y Ponce "no funcionaba tan bien como debería". Sin embargo, indicó que un paracaídas secundario "presentaba mayores problemas, ya que el tobogán no bajaba completamente, impidiendo su apertura total". Cuando el paracaídas falló, Deakin "entró en un giro del que no pudo salir" antes de chocar contra el suelo.

Mitchell Deakin fue ingresado en el University Medical Center con múltiples lesiones, incluyendo fractura de pelvis, costillas rotas, un pulmón perforado y laceración renal. Fue sometido a cirugía para la colocación de placas metálicas en la pelvis y drenaje torácico. Actualmente, realiza fisioterapia y ha logrado caminar con ayuda de un andador. Su familia lo describe como “muy positivo” y agradecido con el personal médico.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha informado a People que han iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente. El análisis se centrará en el empaquetado de los paracaídas, el cumplimiento de las normas de vuelo y las condiciones del equipo utilizado.

La novia de Deakin, Isabel Clacher, ha lanzado una campaña de recaudación para cubrir los gastos médicos y facilitar su regreso al Reino Unido. La meta se aproxima a los 27.000 dólares. Deakin ha expresado su intención de donar cualquier dinero sobrante del necesario a una organización benéfica. Las autoridades continúan con las investigaciones a nivel federal y local para determinar los factores que contribuyeron al incidente.