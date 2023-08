Guatemala acude a las urnas hoy ante su polémica segunda vuelta

Finalmente Guatemala llegó a la segunda vuelta presidencial, no sin polémicas alrededor de la competencia. Este domingo los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo contarán sus apoyos para conocer quién será el sucesor del presidente Alejandro Giammattei.

Ha sido una carrera larga y problemática, con el ascenso al segundo lugar de Arévalo, del Movimiento Semilla, para sorpresa de unos y otros; los intentos por anular su candidatura o las medidas judiciales para suspender la persona jurídica de su partido.

La sorpresa de Arévalo ha marcado el período posterior a la primera vuelta electoral, llevando al candidato progresista a convertirse en el favorito de los electores, según las encuestas más recientes.

Torres ganó la primera vuelta pero el escenario para este domingo es muy distinto. Un sondeo de la encuestadora Cid Gallup difundido el miércoles, hecho entre el 4 y 13 de agosto a 1.819 guatemaltecos mayores de edad y aptos para votar en todo el país, vaticinó que Arévalo obtendría un 61% frente a un 39% para la socialdemócrata y exprimera dama. Otro estudio revelado por el periódico "Prensa Libre" el mismo día muestra un resultado similar, incluso con la brecha un poco más amplia.

Otras encuestas, como la de la empresa Innovem, acerca los números y afirma que la intención de voto a favor de Torres suma el 47,67% frente al 44,87% de Arévalo, entre el 10 y el 15 de agosto.

En cualquier caso, ninguno de los dos competidores tiene mayoría parlamentaria, por lo que deberán negociar y pactar con grupos políticos de todo el espectro para poder gobernar. Algo que luce difícil, pues el oficialismo no ha dejado de cuestionar la viabilidad de una candidatura de Arévalo, el primer político con discurso de izquierda con oportunidad real de gobernar Guatemala en décadas.

Este miércoles fueron los cierres de campaña. El de Arévalo ocurrió en la capital con un encuentro multitudinario. Allí el candidato dijo que el domingo "es una tremenda oportunidad en donde nuevamente sentimos que la decisión está en nuestras manos. No es una segunda vuelta común y corriente, en donde la candidata de la mentira y de la desinformación pretende competir contra él, pero no, esto es una elección diferente". Arévalo ha prometido combatir la corrupción como su gran foco de gestión.

Sandra Torres firmó este martes un pacto con una organización de militares retirados para obtener su apoyo de cara a la segunda vuelta electoral del domingo, y también tuvo actos con multitudes. “Vamos a entrarle con los tacos por delante a la delincuencia y a la violencia, mientras la ayuda social regresará en los primeros cien días de mi gobierno porque hay mucha pobreza, desempleo y hambre. Conmigo van a estar mejor”, dijo ante los presentes.

Durante su campaña, Torres -una socialdemócrata que ha endurecido su discurso para apelar a votantes conservadores- basó su campaña en la seguridad, la economía y la protección social. Propuso sacar al Ejército a las calles y aumentar el número de efectivos policiales de 43.000 a 70.000. También quiere construir cuatro cárceles de máxima seguridad e instalar un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial para reducir la criminalidad en las calles.

Por otra parte, dijo que eliminaría el impuesto a los productos de la cesta básica, reduciría el coste de la energía eléctrica y activaría un fondo de ayuda a 150.000 madres solteras de Guatemala.

Contra la corrupción

Su contrincante, Bernardo Arévalo, también es socialdemócrata pero más alineado a la izquierda. El hijo del expresidente de Guatemala Juan José Arévalo ha dicho que los objetivos de su gobierno serían el "rescate del Estado ante la corrupción”, resolver el déficit de desarrollo en torno a la educación, la salud, entre otros; y profundizar la inversión pública y privada.

Su programa de desarrollo social incluye ampliar la cobertura educativa con medio millón de estudiantes más en las escuelas, crear 400 unidades de salud y ampliar los servicios públicos en los hogares como apoyo para la construcción de viviendas y coberturas de energía eléctrica y agua. El candidato promete mejorar la seguridad aumentando en 12.000 policías más la planilla de la institución, y construir una cárcel para penas graves que concentre a los criminales más peligrosos.

El ambiente electoral, no obstante, tiene una espada de Damocles encima: este jueves el fiscal Rafael Curruchiche anunció posibles arrestos de dirigentes del partido Semilla. "No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto", declaró el fiscal a periodistas en la capital. "Estimo que después del 20 de agosto tendrán que registrar en el sistema la suspensión del partido político" Semilla, agregó en alusión a una medida ya ordenada por el controvertido juez Fredy Orellana, pero revocada por la Corte de Constitucionalidad.

Curruchiche actuó contra Semilla desde que Arévalo quedara entre los escogidos en la primera vuelta. Alega que hubo irregularidades en la recolección de firmas de ciudadanos para inscribir la organización como partido político. Sus críticos han denunciado motivaciones políticas tras la decisión del fiscal sancionado por Estados Unidos por corrupción.