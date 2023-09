La historia de Dylan, el donante de semen que busca reunirse con sus 96 hijos biológicos

Dylan Stone-Miller tenía solo veinte años cuando se vio obligado a hacer frente a una importante multa económica por conducir bajo los efectos del alcohol. Era un estudiante de Psicología que residía junto a sus padres en Georgia, Estados Unidos. Sus progenitores le obligaron a abonar los gastos relativos a la infracción cometida, siendo aún menor de edad. Así que eligió una vía poco convencional, pero que le fue útil: ser donante de semen.

La falta de dinero le llevó a buscar esta solución rápida y eficaz, así que se convirtió en donante de esperma remunerado en Xytex, uno de los bancos de semen más importantes de Estados Unidos. Durante un tiempo de seis años, Dylan fue a donar en varias ocasiones, y por cada donación ganaba un total de cien dólares.

La curiosa historia de Dylan: conoce a veinticinco hijos de los 96 biológicos que tiene tras donar semen durante varios años

Según los datos ofrecidos por el propio medio, más de un millón de estadounidenses han sido concebidos en procesos de fecundación in-vitro. El joven, a diferencia de otros donantes, autorizó a la compañía a revelar su identidad a todos los descendientes una vez que estos cumplieran la mayoría de edad. Su historia ahora se ha vuelto viral y ha dado la vuelta al mundo, y es que, después de varios años, se ha propuesto el reto de reencontrarse con los 96 hijos que había tenido en total.

Una propuesta que no fue lanzada por el propio Dylan, sino por la madre de una de las niñas que habían nacido por su donación de semen. La mujer le había contactado con él tras haber rastreado las redes sociales del joven y haber dado con su paradero. "Realmente espero que no te sientas violado de ninguna manera, pero es el Día de Acción de Gracias en Canadá y quería decirte lo agradecida que está mi familia contigo", decía la mujer, según recoge Wall Street Journal. La madre del propio Dylan también habló sobre el tema, aunque ella no entiende el deseo de su hijo de conocer a todos sus descendientes, pero no le importaría a ella conocerlos puesto que "se alegra cuando ve las fotos que le envía cada día".

Hasta ahora, Dylan ha conseguido reunirse con veinticinco de ellos, tras viajar durante varios meses por diferentes puntos de la geografía. Pero no todas las visitas fueron gratificantes, puesto que algunas madres han prohibido a Dylan identificarse como su padre.