Un hombre acusado de exhibicionismo dispara a sus tres hijos, matando a uno de ellos

Jeff Smerer, de 44 años, fue arrestado en Port Huron, Michigan, EE UU, tras un tiroteo que acabó con la vida de su hijo Kayleb, de 17 años, y dejó gravemente heridos a Bentley, de 13 años, y Kinzely, de 12. Según reportó The Detroit News, el incidente ocurrió el 11 de septiembre, el mismo día en que Smerer debía ser sentenciado por un delito de exhibición indecente cometido entre 2020 y 2023 en una guardería familiar.

Según el detective Grafton Sharp, del Departamento de Policía de Port Huron, Smerer confesó haber planeado el ataque durante al menos una semana. Declaró que se sentía “estresado por la sentencia” y que su intención era “llevarse consigo a Kinzely, Bentley y Kayleb antes de suicidarse”. La mañana del tiroteo comenzó con normalidad, según relató la hermana de Smerer, Victoria Frazer, en una entrevista con WXYZ Channel 7. Smerer despertó a los niños para ir al colegio antes de abrir fuego con una pistola calibre .380.

Kayleb murió en el lugar, mientras que Bentley sufrió fracturas en el rostro y Kinzely quedó paralizada del cuello hacia abajo, con un proyectil alojado en la columna vertebral. La familia ha iniciado una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos médicos y funerarios.

Tras los disparos, Smerer intentó suicidarse cortándose las muñecas y consumiendo medicamentos, pero fue detenido por su esposa y su hijo mayor, de 20 años. La policía recibió el aviso a las 6:10 a.m. y trasladó a los menores a hospitales del área de Detroit.

Smerer enfrenta cargos por asesinato abierto, dos cargos de asalto con intención de matar, abuso infantil en primer grado y cinco delitos relacionados con armas de fuego. Durante su comparecencia virtual, el juez Dennis J. Rickert denegó la libertad bajo fianza, citando antecedentes de incomparecencia y problemas de salud mental. El caso continúa en proceso judicial, con audiencias programadas para determinar la fecha del juicio.