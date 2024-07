Lyndon Johnson, el presidente que estuvo en la misma situación que Biden y renunció a la reelección

Tras el anuncio de la retirada de Biden de la carrera presidencial este domingo, los analistas de la prensa norteamericana se están acordando de Lyndon Baines Johnson, el 36º presidente de EE UU (entre 1963 y 1969), que pudiendo seguir decidió retirarse. Sin embargo, en su caso no fueron razones de salud.

Johnson fue el sucesor del mítico John Fitzgerald Kennedy, asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Pero si entramos en el detalle resulta que Johnson es, sin embargo, uno de los presidentes más controvertidos de la historia del país.

Muchos historiadores dan un notable a la gestión de Johnson por sus políticas internas. Su Administración aprobó muchas leyes importantes que lograron importantes avances en derechos civiles, cuidado de la salud y bienestar. Actuó contra la pobreza con importante logros. En el debe aparece su decisión de aumentar la participación estadounidense en la guerra de Vietnam.

Era el vicepresidente de EE UU y asumió el cargo mayor tras el magnicidio de Dallas. Fue en el avión que trasladaba los restos mortales de Kennedy. Pero dos años después, en noviembre de 1964, fue elegido para un nuevo mandato. Arrasó en las elecciones: obtuvo un 61,1% de los votos.

Como había servido menos de dos años del mandato del presidente Kennedy, Johnson era constitucionalmente elegible para un segundo mandato completo en las elecciones presidenciales de 1968.

No obstante, Vietnam le estaba costando mucho al país; mucho dinero y muchas vidas. La prensa, por ejemplo el New York Times, percibió una "brecha de credibilidad" entre lo que Johnson decía ante los medios y lo que sucedía en el campo de batalla. El caso es que el presidente empezó a resultar impopular.

A medida que se acercaban las elecciones de 1968, Johnson empezó a perder el control del Partido Demócrata, que se había dividido en cuatro facciones. Pero la costumbre decía que no se le podía negar la renovación de la candidatura a un presidente en ejercicio. Johnson era pues el candidato natural de los demócratas.

Sin embargo, su ajustada victoria en las primarias de New Hampshire en marzo de 1968 impulsó las candidaturas de Eugene McCarthy y Robert F. Kennedy. Debió sentir Johnson que ni en su partido le querían y el 31 de marzo, al final de un discurso, sorprendió a todos anunciando que no se presentaría a la reelección. "No buscaré y no aceptaré la nominación de mi partido para otro mandato como su presidente", aseguró.

¿Por qué se retiró Johnson?

En las universidades norteamericanas llevan medio siglo debatiendo sobre por qué Lyndon B. Johnson decidió dar un paso atrás y retirarse a sus cuarteles de invierno. Para algunos, irse fue una manera de reivindicar su presidencia y de hacerlo, mejor cuando los indicadores (no sólo los económicos) empezaban a ser negativos.

Otros señalan que Johnson se había quedado sin objetivos domésticos y se había dado cuenta de que su personalidad había erosionado su popularidad. Cuando se le pidió que explicara por qué era impopular, respondió: "Tengo una personalidad dominante y cuando consigo que se hagan las cosas no siempre complazco a toda la gente".

Pero como ahora con Biden, la salud del presidente no era buena, aunque en ese momento sólo tenía 60 años. A diferencia del caso del actual inquilino de la Casa Blanca, la mujer de Johnson sí le animó a retirarse. Ella era Claudia Alta Taylor Johnson, más conocida como Lady Bird Johnson.